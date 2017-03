 Milliarden-Deal: Conoco Phillips verkauft Großteil von Kanada-Ölgeschäft

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Conoco-Tankstelle in Houston Der Konzern Conoco Phillips trennt sich von einem großen Teil seines Öl- und Gasgeschäfts in Kanada. (Foto: AP)

CalgaryDer US-Ölkonzern Conoco Phillips stößt für 13,3 Milliarden Dollar einen großen Teil seines Öl- und Gasgeschäfts in Kanada ab. Käufer ist der kanadische Energieproduzent Cenovus, wie die Amerikaner am Mittwoch mitteilten.

Conoco Phillips trennt sich von seinem Anteil an einer Ölsand-Partnerschaft und an einem Gasprojekt. Cenovus verdoppelt mit der Transaktion seine Tagesfördermenge. Der Deal ist der bislang fünfgrößte im kanadischen Energiesektor.

Für Conoco Phillips ist es die größte Ausgliederung von Unternehmensanteilen in der Geschichte des Konzerns. Der Schritt kam überraschend, wurde aber von Anlegern honoriert. Die Aktie stieg nachbörslich in New York mehr als sechs Prozent. Conoco Phillips stand zuletzt unter Druck, Schulden zu verringern. Cenovus-Aktien gaben mehr als sieben Prozent nach.

Vor Conoco Phillips hatten bereits Royal Dutch Shell und Marathon Oil Ölsand-Anteile in der Region verkauft.