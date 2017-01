Walmart verspricht 10.000 neue Jobs

Trump hat radikale Steuersenkungen und billionenschwere Investitionen in die Infrastruktur angekündigt. Viele Ökonomen rechnen daher kurzfristig mit einem stärkeren Wachstum. Der US- Automarkt ist weltweit der zweitgrößte nach China mit einem Absatz von 17,55 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2016.

Die Hyundai-Gruppe, zu der auch Kia gehört, exportiert deutlich mehr in die USA als andere Hersteller. In der Kritik stand zuletzt aber auch Toyota wegen Plänen, den Corolla künftig in Mexiko zu fertigen. Bei GM störte sich Trump daran, dass einige Kompaktwagen vom Typ Chevrolet Cruze südlich der US-Grenze gebaut werden. Unter den US-Autobauern hatte GM nach Daten von 2015 mit gut 690.000 Fahrzeugen die höchste Produktion in Mexiko, überwiegend für den US-Markt.

Toyota hat angekündigt, in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Dollar in den USA zu investieren. Fiat Chrysler will eine Milliarde Dollar in die Modernisierung von zwei Werken im Mittleren Westen stecken – und so 2000 Jobs schaffen. Ford streicht ein Projekt in Mexiko und will nun 700 Millionen Dollar im US-Bundesstaat Michigan investieren. GM werde folgen, sagte Trump zuletzt.

Auch der Einzelhandelsriese und größte US-Arbeitgeber Walmart teilte am Dienstag mit, in diesem Jahr rund 10.000 Stellen in den USA schaffen zu wollen. Die Jobs sollen durch einen seit längerem geplanten Filialausbau entstehen. Walmart folgt einem Trend bei US-Unternehmen, bereits vor Trumps Amtsantritt beschlossene Geschäftspläne noch einmal herauszustellen. Wie viele neue Stellen unter dem Strich entstehen, bleibt häufig vage – Walmart etwa hatte erst im Herbst die Streichung von 7000 US-Jobs angekündigt.