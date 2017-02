 Milliardenverlust: Vattenfall schreibt erneut rote Zahlen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Vattenfall „Trotz der Fortschritte in einigen Bereichen bleibt die Situation im Stromgeschäft aufgrund der niedrigen Großhandelspreise für Strom sowie andauernder Überkapazitäten weiter angespannt“, sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall. (Foto: dpa)

StockholmDem schwedischen Energiekonzern Vattenfall haben Rückstellungen von mehr als einer halbe Milliarde Euro für das Atomgeschäft in Deutschland die Bilanz verhagelt. Der staatlich kontrollierte Konzern gab am Dienstag für das vergangene Quartal einen operativen ein Verlust von umgerechnet 317 Millionen Euro bekannt. Vor Jahresfrist hatte er noch einen Gewinn von 390 Millionen Euro erzielt. Insgesamt hätten Sondereffekte von mehr als einer Milliarde Euro zu Buche geschlagen, teilte das Management mit. Der Großteil davon waren demnach Rückstellungen für das Atomgeschäft in Deutschland und Schweden. Nach bereinigter Rechnung stieg das operative Ergebnis dank Kostensenkungen um neun Prozent auf umgerechnet 750 Millionen Euro.

Der gesamte Stromsektor sei angesichts niedriger Preise und Überkapazitäten unter Druck, betonte Vattenfall-Chef Magnus Hall. Der Versorger hatte im September die deutschen Braunkohleanlagen an den tschechischen Versorger EPH und den Finanzinvestor PPF verkauft. Vattenfall ist insbesondere im Strom- und Gasvertrieb in Berlin und Hamburg stark aufgestellt. Das Unternehmen betreibt in Deutschland diverse Kraftwerke und Fernwärmeanlagen.