Total Der Gewinn des französischen Mineralölkonzerns für das erste Quartal lag über den Analystenschätzungen. (Foto: Reuters)

ParisDer steigende Ölpreis hat Total zu einem Gewinnsprung um mehr als die Hälfte verholfen. Der dadurch gestärkte französische Öl-Konzern kündigte zusammen mit der Vorlage der Geschäftszahlen für das erste Quartal das erste Großprojekt seit 2014 an. Konzernchef Patrick Pouyanne machte am Donnerstag auch eine „unnachgiebige Jagd nach Kostensenkungen” für das Ergebnis verantwortlich. Der Nettogewinn von 2,6 Milliarden Dollar lag 56 Prozent über dem Vorjahresergebnis. In dem Zeitraum ist der Preis für die Öl-Sorte Brent um 58 Prozent gestiegen. Experten hatten einen Gewinn von 2,4 Milliarden Dollar erwartet.

Pouyanne hatte im Februar angekündigt, angesichts der Erholung des Öl-Preises bis August 2018 mehr als zehn Projekte in Angriff zu nehmen. Bei dem nun genehmigten Vorhaben geht es um die Erschließung eines Schiefergasfelds in Argentinien. Die jahrelange Talfahrt der Öl-Preise hat der Branche schwer zugesetzt. Der Preis für ein Barrel Brent war Anfang 2016 auf rund 27 Dollar von einst mehr als 100 Dollar abgerutscht, lag dann zuletzt wieder bei etwa 52 Dollar. Die Erholung geht auf eine Einigung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) auf eine Förderbremse im November zurück.