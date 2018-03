Mission E Porsche investiert Milliarden in die Elektromobilität – „Aber wir richten uns nicht nach Tesla aus“

Porsche hat ein Rekordjahr hinter sich. Für das neue Jahr ist der Sportwagenhersteller vorsichtiger – wegen der hohen Elektroinvestitionen.

Auf dem Autosalon in Genf zeigt Porsche-Chef Oliver Blume den Porsche Mission E Cross Turismo. Ein elektrisches SUV, das Tesla herausfordern soll. (Foto: dpa) Konkurrenz für das Tesla Model X

StuttgartDen Sportwagenbauer Porsche belasten hohe Investitionen in die Elektromobilität. Fürs laufende Jahr ist die renditestärkste Marke des VW-Konzerns vorsichtig. „Für 2018 streben wir eine Stabilisierung von Umsatz und Auslieferungen auf diesem hohen Niveau an“, sagte Finanzchef Lutz Meschke.

Den nächsten Sprung erwarte Porsche, wenn mit dem Mission E, der erste reine Elektrosportwagen des Hauses, auf den Markt kommt. Der Tesla-Jäger soll ab dem kommenden Jahr verkauft werden. Derzeit baut Porsche in Zuffenhausen ein neues Werk für den Elektro-Sportwagen, von dem es auch weitere Derivate geben soll. Eine Milliarde Euro investiert Porsche am Standort.

Insgesamt hat der Sportwagenbauer die Investitionen für Elektromobilität auf sechs Milliarden Euro verdoppelt. Meschke setzte die Renditeerwartung für 2018 auf 15 Prozent. Die renditestärkste Automarke des VW-Konzerns ist damit gewohnt zurückhaltend. Mit einer konkreteren Ergebnisprognose hielt sich der Finanzchef auch wegen der Währungsschwankungen und gestiegenen Kosten zurück. Trotz der Belastungen versuche Porsche das Vorjahresniveau auch beim Gewinn wieder zu erreichen, betonte Meschke.

Dabei hat Porsche auch im vergangenen Jahr die operative Rendite leicht von 17,4 auf 17,6 Prozent gesteigert. Sie ist damit mehr als viermal so hoch wie bei der VW-Kernmarke. Das operative Ergebnis verbesserte sich um sieben Prozent auf vier Milliarden Euro.

Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 23,5 Milliarden Euro, bei knapp 250.000 verkauften Fahrzeugen. Porsche ist aus Renditesicht unverzichtbar für den VW-Konzern geworden. Jedes Jahr überweist das vergleichsweise kleine Stuttgarter Unternehmen Milliarden nach Wolfsburg. Das renditestarke Unternehmen verfügt über eine Kapitalrendite von 28 Prozent und eine Eigenkapitalquote von 43 Prozent, und gilt damit in der Branche als kerngesund.

Trotz der anhaltenden Dieselkrise hält man in Zuffenhausen zumindest auf dem Papier noch am Diesel fest. Derzeit verkauft Porsche keine neuen Dieselfahrzeuge mehr. Aber für den neuen Geländewagen Cayenne plant Vorstandschef Oliver Blume eine Diesel-Version ein, ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Ob es dann tatsächlich eine Diesel-Version gibt, will Blume „erst entscheiden, wenn wir wissen wie das Jahr gelaufen ist und wir sicher sein können, dass Porsche den Diesel bedenkenlos einsetzen kann.“ Blume machte damit die Entscheidung vom Kundenverhalten abhängig.

Porsche hatte zuletzt einige Rückrufe bei den Dieselvarianten der Modelle Cayenne und Macan verkünden müssen. Die Probleme will der Sportwagenbauer mit einem Software-Update aus der Welt schaffen.

Porsche baut selbst keine Dieselmotoren, übernahm aber die Verantwortungen für die von Audi zugelieferten Aggregate. In der Bilanz für 2017 haben die Zuffenhausener bislang 200 Millionen Euro Rückstellungen für die Auswirkungen der Dieselkrise gebildet.

In diesen Ländern wuchs der Automarkt am stärksten Platz 12 Tschechien Absatz im Januar 2018: 23.219 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +11,5 Prozent Quelle: European Automobile Manufacturers Association (ACEA) Platz 11 Deutschland Absatz im Januar 2018: 269.429 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +11,6 Prozent Platz 10 Baltische Staaten (Estland, Lettland, Litauen) Absatz im Januar 2018: 6087 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +15,8 Prozent Platz 9 Niederlande Absatz im Januar 2018: 59.367 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +16,1 Prozent Platz 8 Spanien Absatz im Januar 2018: 101.661 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +20,3 Prozent Platz 7 Polen Absatz im Januar 2018: 46.081 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +21,0 Prozent Platz 6 Kroatien Absatz im Januar 2018: 3730 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +32,7 Prozent Platz 5 Bulgarien Absatz im Januar 2018: 2465 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +36,8 Prozent Platz 4 Griechenland Absatz im Januar 2018: 8885 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +37,5 Prozent Platz 3 Ungarn Absatz im Januar 2018: 8891 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +38,5 Prozent Platz 2 Slowakei Absatz im Januar 2018: 8050 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +48,8 Prozent Platz 1 Rumänien Absatz im Januar 2018: 11.744 Fahrzeuge Veränderung zu Januar 2017: +66,4 Prozent

Traditionell ist der Dieselanteil bei Porsche mit 12 Prozent allerdings relativ gering. Porsche setzt da auf die wachsende Nachfrage nach Hybrid-Fahrzeugen. Autoexperten wie Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) rechnen damit, dass die Hybridmodelle der Zuffenhausener den Diesel überflüssig machen werden.

Darüber hinaus will Porsche in Zukunft deutlich mehr Geld jenseits seines Kerngeschäfts verdienen. „Wir müssen und werden Wachstumspotenziale neben dem eigentlichen Fahrzeuggeschäft schaffen“, sagte Finanzvorstand Lutz Meschke am Freitag in Stuttgart. „Mittelfristig wollen wir einen zweistelligen Prozentsatz unseres Umsatzes mit digitalen Diensten erwirtschaften.“ Zweistellig bedeute eher bei zehn Prozent. Das IT-Budget wollen die Zuffenhausener jetzt um 60 Prozent auf 450 Millionen Euro pro Jahr aufstocken.

Ende des Jahres bringt Porsche die nächste Generation Der Sportwagenikone 911 auf den Markt. „Einen rein elektrischen 911er wird es nicht geben“, betonte Blume. Die Konzeption des Fahrzeugs sehe aber die Möglichkeit einer Hybrid-Variante vor.

Der Elektrosportwagen Mission E wird ab 2019 in Zuffenhausen gebaut. „Wir haben großen Respekt vor Tesla, aber richten uns nicht nach Tesla aus. Wir bei Porsche orientieren uns an uns selbst und unsere Fähigkeiten und Anforderungen. Aber es wird für beide Konzeptionen genug Platz auf dem Automarkt geben“, sagte Blume.

Der Porsche-Chef beruhigte Puristen. Der Elektroflitzer werde keinen künstlichen Sound eines Verbrennungsmotors via Lautsprecher haben. „Das wäre nicht authentisch“. Man werde sich da eher auf den Sound der Ladegeräusche der LeMans-Hybrid-Fahrzeuge orientieren.