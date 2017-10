Osamu Masuko Der Vorstandschef von Mitsubishi Motors setzt seinem Unternehmen ehrgeizige Ziele. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

TokioMitsubishi will den Skandal um manipulierte Spritverbrauchtests mit einem ehrgeizigen Wachstumsziel hinter sich lassen. Absatz und Umsatz sollen in den drei Geschäftsjahren bis Ende März 2020 um 30 Prozent steigen, wie der siebtgrößte japanische Autobauer am Mittwoch mitteilte.

Die jährliche Verkaufszahl solle auf bis zu 1,3 Millionen und die operative Marge auf mindestens sechs von derzeit 0,3 Prozent zulegen. Dazu will der Konzern die jährlichen Investitionen um 60 Prozent und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 50 Prozent erhöhen. Insgesamt seien in dieser Zeit Investitionen von mehr als umgerechnet 4,5 Milliarden Euro geplant.

Höchste Priorität habe die Wiederherstellung des Vertrauens in das Unternehmen, der erfolgreiche Start neuer Modelle und eine schnelle finanzielle Erholung, erklärte Vorstandschef Osamu Masuko. Dazu setzt das Unternehmen auch auf ein anhaltendes Wachstum der Geschäfte in den USA und in China. Das Management peilt zudem Einsparungen von mehr als 750 Millionen Euro an. Sie sollen über die Kooperation bei Entwicklung und Einkauf mit den Partnern Nissan und Renault erzielt werden.

Mitsubishi hatte 2016 eingeräumt, bei Tests zum Spritverbrauch bei mehreren Modellen über Jahre getrickst zu haben, und war deswegen in Schwierigkeiten geraten. Der zweitgrößte japanische Autobauer Nissan übernahm darauf einen Kontrollanteil bei Mitsubishi.