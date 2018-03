Mobilität Autobauer stecken im Diesel-Dilemma – und die Kunden auch

Ist der Diesel der Klimaretter, der die CO2-Grenzwerte erreichbar macht – oder ein übler Luftverpester? Die Hersteller stecken in der Klemme.

Die Industrie sieht die Diesel-Technik als klimaschonenden, CO2-armen Retter der Branche. (Foto: dpa) Dieselfahrzeug in Stuttgart

Wolfsburg/Berlin Muss man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man ein Auto mit Dieselmotor fährt? Tausende Todesfälle sollen auf das Diesel-Konto gehen, Krankheiten der Atemwege und mit Stickoxiden verpestete Innenstädte sowieso. Sind Fahrverbote in Städten also der richtige Weg? Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig könnte am 22. Februar eine wichtige Entscheidung treffen und den Weg frei machen für genau diese - rechtlich umstrittene - Maßnahme.

Dem Urteil bangen viele entgegen - die Autofahrer, deren gar nicht mal so alte Wagen es dann treffen könnte; die Politik, die sich um die Stickoxidbelastung lange nicht gekümmert hat; aber vor allem die Autobauer, die immer mehr darum kämpfen müssen, die EU-Grenzwerte gerade beim Klimagas CO2 zu erreichen. Aber geht das ohne Diesel?

Das ist das Dilemma, in dem die Hersteller stecken. Wollen sie den Dieselmotor ersetzen, sind sie geradezu dazu verdammt, Elektroautos so bald wie möglich zum Erfolg zu machen. Davon sind sie aber weit entfernt. Selbst wenn es gelingt, verhindert der deutsche Strommix, dass E-Autos auf Anhieb die erhofften Saubermänner sind.

Werden etwa CO2-Grenzwerte verfehlt, drohen Strafzahlungen - vom erneuten Imageschaden ganz zu schweigen. Helfen könnte dabei der Diesel, doch dessen Anteil an den Zulassungen sinkt seit langem. Der Abgasskandal sowie immer neue Enthüllungen wie Abgastests an Affen und der Verdacht auf Tests sogar mit Menschen belasten seinen Ruf schwer. Und den der ganzen Branche - wieder einmal.

Doch ist das in diesem Fall berechtigt? Die Industrie sieht die Diesel-Technik - wenig überraschend - in deutlich rosigerem Licht, nämlich als klimaschonenden, CO2-armen Retter der Branche. Für Matthias Wissmann, den scheidenden VDA-Präsidenten, ist E-Mobilität die große Lösung, aber nicht die einzige. Der Verbrennungsmotor werde noch gebraucht, auch der Diesel „in seiner modernsten Form“, betont er seit Monaten. Nur: Glauben die verunsicherten Kunden das noch?

„Totgesagte leben länger“, sagt Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie. Alle Fragen der Emissionen seien in den neuesten Ausbaustufen gelöst, der Diesel werde noch lange bleiben. „So lange wir das Bedürfnis haben, das Fahrzeug mehr als 100 Kilometer zu bewegen“, sagt er mit Blick auf die unter realen Bedingungen oft geringen Reichweiten der E-Autos.

Dieselmotoren seien die effizienteste Variante mit Vorteilen beim CO2-Ausstoß, bei hohen Laufleistungen und der Reichweite. Partikel und Stickoxide - an Stickoxiden und der Abschaltung der Reinigung entbrannte 2015 der Abgasskandal - seien kein Thema mehr.

In welchen EU-Ländern die Elektromobilität boomt Platz 10 Obwohl Dänemark mit 1.342 E-Auto-Zulassungen noch zu den zehn EU-Länder zählt, die 2017 die meisten Elektroautos zuließen, ist es das einzige Land dieses Rankings, das einen Rückgang seit 2016 verzeichnet. Unter E-Autos fallen laut Statistik sowohl reine Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride, also Benziner mit zusätzlichem Elektromotor und einem Steckdosenanschluss. Bis 2016 mussten dänische Elektroauto-Käufer keine Zulassungssteuer, Umweltsteuer und Umsatzsteuer zahlen. Nachdem dieses Privileg abgeschafft wurde, brachen die auch Zulassungen um gut 30 Prozent ein. Quelle: European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) Platz 9 In Finnland boomte der E-Automarkt im vergangenen Jahr. Mit 3.055 Zulassungen im Jahr hat sich die Zahl in einem Jahr mehr als verdoppelt. Besonders Plug-in-Hybride sind bei den Finnen beliebt, 2533 wurden 2017 zugelassen. Nur eines von sechs verkauften Elektroautos ist damit rein batterieelektrisch unterwegs. Platz 8 Portugal ist das EU-Land auf Platz acht, wenn es um die meisten Zulassungen für elektronisch betriebene Autos geht. 2017 wurden 4.082 Fahrzeuge mit E-Antrieb oder Plug-in-Hybrid zugelassen. Im Verhältnis zum Vorjahr ein deutliches Plus von 121 Prozent: 2016 waren es nur 1.845 E-Autos zugelassen worden. Die staatliche Förderung zeigt Wirkung: In Portugal will man den Vertrieb von E-Autos mit Steuererleichterungen ankurbeln. Platz 7 In Italien ist die Zahl der Zulassungen von E-Autos 2017 gestiegen. Waren es 2016 noch 2.819 Fahrzeuge, erhöhte sich die Zahl in einem Jahr auf 4.827 Zulassungen. Der treibende Faktor für diesen Anstieg waren Plug-in-Hybride, Benziner mit zusätzlichem Elektromotor und Steckdosenanschluss. Hier verdoppelte sich die Zahl der Zulassungen. Platz 6 Auch in Spanien verdoppelte sich die Zahl der Zulassungen von Elektroautos. Laut Statistik wurden im Jahr 2017 ganze 7.476 Fahrzeuge mit Elektroantrieb zugelassen. Wie in vielen anderen EU-Ländern waren Plug-in-Hybride auch in Spanien deutlich beliebter als reine Elektrofahrzeuge. Platz 5 Belgien hat 2017 den Sprung in den fünfstelligen Bereich geschafft. Im Jahr 2017 wurden 14.299 Elektroautos zugelassen. Zum ersten Mal erreicht Belgien bei den elektrischen Zulassungen die 10.000-Mark. Im nördlichen Teil Belgiens, Flandern, gibt es seit 2016 eine Kaufprämie für Elektroautos. Dies könnte den Zuwachs gefördert haben. Platz 4 Schweden gehört zu den vier Ländern der EU, die am meisten Zulassungen von Elektroautos verzeichnen. Obwohl der Zuwachs geringer ausfällt als in anderen Ländern, sind die absoluten Zahlen mit 19.678 Zulassungen beeindruckend. In Schweden werden Halter von Elektroautos für fünf Jahre von der Kfz-Steuer befreit, teilweise gibt es eine Käuferprämie von rund 4.360 Euro. Platz 3 36.835 E-Autos wurden 2016 in Frankreich zugelassen. Mit einem Plus von 26 Prozent fällt das Wachstum im Vergleich zu anderen Industrienationen in Europa relativ gemäßigt aus – und das trotz des ambitionierten Ziels des französischen Umweltministeriums, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren bis 2040 komplett einzustellen. Platz 2 Großbritannien verliert 2017 den Platz als Spitzenreiter unter den EU-Ländern mit den meisten Zulassungen von Elektro-Autos. Mit einem Anstieg von rund 28 Prozent konnte Großbritannien seinen Status nicht halten, 2017 wurden nur 47.298 Elektrofahrzeuge zugelassen. Großbritannien will jedoch bis 2040 einen Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren, sogar Hybridfahrzeuge sollen nicht mehr verkauft werden. Platz 1 Das Land, mit den meisten Zulassungen von Elektro-Autos ist Deutschland. Mit 54.617 Zulassungen hat sich die Zahl der neuen Elektroautos auf deutschen Straßen in einem Jahr mehr als verdoppelt. Damit holt Deutschland Großbritannien ein. Deutschland ist nicht nur der größte Automarkt Europas, auch die Diesel-Affäre und die neue Kaufprämie für Elektroautos könnten den Boom begünstigt haben. Der Anteil der Stromer an den Gesamtverkäufen ist allerdings immer noch sehr gering.

Zwiespältig sieht dies Branchenexperte Stephan Bratzel. Es gebe inzwischen vergleichsweise saubere Diesel, aber diese seien teuer und nicht in allen Segmenten sinnvoll. Beim CO2-Ausstoß seien Diesel mittelfristig eine Alternative, doch der hohe Verbrauch der immer zahlreicheren Stadtgeländewagen fresse den Diesel-Vorteil nahezu auf. Wandern Kunden zum Benziner ab, verschärft sich das Problem.