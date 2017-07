Welche Rechte Autokunden jetzt haben

Der Spiegel spricht von einer „Art Selbstanzeige“, die VW und Daimler abgegeben haben sollen. Was hat es damit auf sich?

Den Begriff Selbstanzeige gibt es im Kartellrecht eigentlich nicht, erläutert Gramsch. Vielmehr sprechen die Wettbewerbshüter von einem „Kronzeugen-Antrag“ oder einem „Bonus-Antrag“, weil Unternehmen eine Art Bonus auf das maximale Bußgeld bekommen können, wenn sie kooperieren. „Der Begriff Selbstanzeige beschreibt jedoch ganz gut, worum es geht“, sagt der Kartellrechtler.

So wichtig ist die Autoindustrie für Deutschland Umsatz Gemessen am Umsatz ist die Autobranche der mit Abstand bedeutendste Industriezweig in Deutschland: Die Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von mehr als 405 Milliarden Euro. Das entspricht rund 23 Prozent des gesamten Industrieumsatzes. Mittelständisch geprägte Zulieferer sind für den Großteil der Wertschöpfung – etwa 70 Prozent – verantwortlich. Insgesamt werden mehr als 1300 Unternehmen der Branche zugerechnet.

Beschäftigte Die Autounternehmen zählen in Deutschland direkt mehr als 800.000 Mitarbeiter. Indirekt sind es viel mehr, da für die Fahrzeugfertigung viele Teile, Komponenten und Rohstoffe zugekauft werden – etwa in der chemischen Industrie, der Textilindustrie, bei Maschinenbauern sowie in der Elektro-, Stahl- und Aluminiumindustrie. Auch Autohändler, Werkstätten und Tankstellen sowie weitere Dienstleister – etwa Versicherer – sind von der Autokonjunktur abhängig.

Exporte Fahrzeuge sind der größte deutsche Exportschlager. Mehr als drei Viertel der in Deutschland hergestellten Pkw werden exportiert: 2016 waren es gut 4,4 Millionen. Die Ausfuhren von Kraftwagen und Kraftwagenteilen summierten sich 2016 auf mehr als 228 Milliarden Euro. Das entspricht fast einem Fünftel der gesamten deutschen Exporte. Ein Großteil des Auslandsumsatzes wird in den EU-Ländern erwirtschaftet.

Forschung Weltweit investierte die deutsche Autoindustrie zuletzt fast 39 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (FuE). Im Deutschland sind es knapp 22 Milliarden Euro, was mehr als ein Drittel der gesamten Ausgaben der heimischen Wirtschaft für Forschung und Entwicklung entspricht. Mehr als 110.000 Mitarbeiter sind in den Entwicklungsabteilungen beschäftigt. Von den weltweit 3000 Patenten zum autonomen Fahren entfallen etwa 58 Prozent auf deutsche Firmen.

Reicht es aus, der Erste zu sein, um als Kronzeuge straffrei auszugehen?

Nein, sagt Anwalt Gramsch. „Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen nicht der alleinige Anführer des Kartells ist oder andere Unternehmen nicht zur Teilnahme am Kartell gezwungen hat.“ Außerdem müsse der Hinweisgeber umfangreiche Beweise für das Kartell liefern. Auszüge aus Terminkalendern, Protokolle oder Zeugenaussagen von Mitarbeitern: Die Beweise müssten so stichhaltig sein, dass die Behörden damit die übrigen Kartell-Mitglieder überführen können, so Gramsch. Außerdem müsse sich das Unternehmen kooperativ zeigen und auf Nachfrage der Kartellbehörden weitere Dokumente liefern. „Tut es das nicht, kann das Unternehmen seinen Platz in der Rangfolge verlieren. Dann droht ein höheres Bußgeld“, sagt Gramsch.

Welche Strafen müssen VW, Daimler und BMW im Schlimmsten Fall fürchten?

Die Bußgelder der Kartellbehörden bemessen sich am Umsatz des Unternehmens. Maximal können EU-Kommission und Kartellamt zehn Prozent des weltweiten Konzernumsatzes als Bußgeld verhängen. Bei VW wären das 20 Milliarden Euro, bei Daimler 15 Milliarden und bei BMW neun Milliarden. Allerdings hängt die Höhe des Bußgeldes laut Gramsch auch von der Schwere der Kartellverstöße ab. „Besonders eindeutig sind Kartelle bei expliziten Preisabsprachen“. Doch im Fall des Autokartells rechnet Gramsch, dass die Wettbewerbsbehörden 30 bis 50 Prozent unterhalb des maximalen Bußgeldes bleiben.

Woran bemisst sich die Schwere eines Kartellverstoßes?

Die Zahl erscheint enorm: Über tausend Gespräche sollen die Mitarbeiter der großen Autokonzerne laut „Spiegel“ geführt haben. Doch das allein sei noch kein Grund für Kartellstrafen: „Kooperationen zwischen Unternehmen sind bei Einhaltung von Grenzen kartellrechtlich erlaubt“, sagt Peter Gussone, Kartellrechtsexperte bei der Kanzlei MJG. Wichtig sei, dass bei solchen Kooperationen ein Nutzen für den Verbraucher entsteht und der technische Fortschritt vorangetrieben wird. Ab wann eine solche Kooperation zu einem Kartell wird, sei nur schwer abzugrenzen. Schon ein einmaliges Treffen kann ausreichen, um kartellrechtliche Ermittlungen anzustoßen.

Es komme auf den Inhalt der Gespräche an, sagt auch Gussones Kollege Gramsch: „Wenn sich die Hersteller beispielsweise bei der Dieselabgasreinigung nur auf die Adblue-Technologie geeinigt hätten, damit der Kunde unabhängig von der Herstellermarke die gleiche Technik hat, wäre das unproblematisch“, sagt er. „Schwierig wird es, wenn sich die Hersteller tatsächlich darauf geeinigt haben, möglichst kleine Tanks einzubauen.“ Über den Verdacht der AdBlue-Absprachen hatte das Handelsblatt ausführlich berichtet. Der lange Zeitraum, über den die Gespräche liefen, spreche zudem für schwerwiegendere Kartellverstöße.

Welche Rechte haben die Autobesitzer?

Sie können die Hersteller auf Schadensersatz verklagen, sagt Kartellrechtler Gramsch. Er rät Autobesitzern jedoch dazu, eine Entscheidung des Kartellamtes abzuwarten. „Zum jetzigen Zeitpunkt dürfte eine Klage schwer werden, weil der Kläger ein Kartell nachweisen müsste“, sagt er. „Das bedeutet, er müssten mehr wissen, als die Kartellbehörden selbst.“ Für die Autokonzerne könnten diese Schadensersatzforderungen noch zum Problem werden. Gramschs Kollege Gussone ist überzeugt: „Es wird zu einer Klagewelle kommen“. Schließlich gebe es für die Kläger kaum Risiken: Sie müssten häufig nicht einmal die Prozesskosten tragen.

Welche Chancen haben Schadensersatzklagen?

Auch wenn die Prozesskosten erstattet werden: Klaus Heiermann, Generalbevollmächtigter der ARAG-Rechtsschutzversicherung, warnt vor zu viel Zuversicht. Die Schadensersatzklagen seien kein Selbstläufer. Im Jahr 2011 habe der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Kunden selbst beweisen müssten, das ihnen ein Schaden entstanden sei. Der Kläger müsse im Einzelfall nachweisen, dass ein Kartell für einen erhöhten Preis verantwortlich – und kein anderer Faktor. Das ist besonders schwierig, weil unklar ist, ob und wie die Geheim-Treffen die Verkaufspreise für Autos beeinflusst haben.