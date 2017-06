 Monsanto-Übernahme: Bayer reicht Antrag auf Kartellprüfung bei der EU ein

Proteste gegen die Monsanto-Übernahme Bayer hatte den Antrag bei der EU nach ursprünglichen Plänen schon Ende März stellen wollen. (Foto: AP)

DüsseldorfDie Bayer AG hat bei der EU-Kommission den Antrag auf Freigabe der Fusion mit Monsanto eingereicht. Ein entsprechender Schritt sei am Freitagmittag erfolgt, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Damit beginnt nun auch in Europa die kartellrechtliche Prüfung des Zusammenschlusses, mit dem Bayer zum Weltmarktführer in der Agrarchemie aufsteigen will. In den USA läuft das Verfahren beim dafür zuständigen Justizministerium bereits.

Bayer hatte den Antrag bei der EU nach ursprünglichen Plänen schon Ende März stellen wollen. Allerdings hatte die Kommission bei den Leverkusenern und bei Monsanto noch weitere Daten angefordert. Eine weitere Verzögerung des Antrags bei der EU wäre ein schlechtes Signal gewesen und hätte möglicherweise Bayers Zeitplan für die Fusion infrage gestellt. Der Konzern geht weiter davon aus, dass die Transaktion Ende des Jahres abgeschlossen werden kann.