 MTU Aero Engines: Triebwerksbauer baut den Vorstand um

MTU Der Triebwerksspezialist bekommt einen neuen Vorstand. (Foto: dpa)

MünchenDer Münchner Triebwerkshersteller MTU Aero Engines bekommt wieder einen eigenen Finanzvorstand. Vorstandschef Reiner Winkler gibt das Finanzressort, das er seit mehr als drei Jahren zusätzlich geführt hatte, zum 1. Januar 2018 an Peter Kameritsch ab, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der 48-Jährige arbeitet seit 18 Jahren für MTU und war zuletzt als Senior Vice President für die Finanzen zuständig. Kameritsch soll sich künftig auch um die IT kümmern. Er bekommt zunächst einen Dreijahresvertrag.

Technik-Vorstand Rainer Martens (56) räumt nach zwölf Jahren im Amt zugleich den Platz für Lars Wagner (42). Der bisherige Bereichsleiter war 2015 von Airbus zu MTU Aero gekommen und als Nachfolger von Martens aufgebaut worden. „Er wird sich dafür einsetzen, dass die MTU auch weiterhin technologisch und operativ führend sein wird“, sagte Aufsichtsratschef Klaus Eberhardt.