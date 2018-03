Nach Amoklauf in Florida Waffenschmiede Remington will Gläubigerschutz beantragen

Nach dem Amoklauf in Florida dreht sich die Stimmung in den USA gegen die Waffenkonzerne. Die Traditionsfirma Remington steht vor dem Aus.

New YorkDer traditionsreiche Waffenhersteller Remington hat seinen Antrag auf Gläubigerschutz von Mittwoch auf Sonntag verschoben. Für das Image des Hauses war das eine kluge Entscheidung. Sonst wäre der Antrag auf den Tag eines landesweiten Massenprotests für mehr Waffenkontrolle gefallen.

An diesem Mittwochvormittag wollen in den ganzen USA Lehrpersonal und Schüler die Klassenräume verlassen, um ein Zeichen für schärfere Gesetze zu setzen. An solch einem Tag will man als Hersteller der Waffen nicht in den Schlagzeilen stehen.

Einen Monat ist es her, dass in Florida ein Amokläufer 17 Menschen tötete. Dafür verwendete er eine AR-15 – ein Sturmgewehr der Remington-Tochter Bushmaster. Seitdem ebben die Proteste gegen die Hersteller und Verkäufer von Waffen und gegen den mächtigen Lobby-Verband NRA nicht ab.

Zum ersten Mal brechen Unternehmen wie Avis, Hertz, Delta und United Airlines ihre Kooperationen mit der NRA ab. Und auch Einzelhändler ziehen Konsequenzen: Mit Dick’s Sporting Goods, Walmart und Kroger haben sich gleich drei große Einzelhändler in den USA freiwillige Beschränkungen auferlegt. Sie verkaufen Waffen in Zukunft nur noch an Menschen, die mindestens 21 Jahre alt sind, und nehmen halbautomatische Sturmgewehre aus dem Sortiment.

Sogar der konservative Bundesstaat Florida erließ auf Druck der Öffentlichkeit ein Gesetz, nach dem Käufer von Waffen 21 Jahre alt sein müssen. Bisher galt diese Grenze nur für Alkohol und Lottoscheine.

Für Remington wird die Lage damit nur umso schwieriger. Seit 2007 gehört das Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln ins Jahr 1816 zurückreichen, der Beteiligungsgesellschaft Cerberus. Im Jahr zuvor hatten die Investoren bereits Bushmaster übernommen und wollten eigentlich über eine Holding einen neuen Waffengiganten schmieden.

Doch der Plan ging nicht auf. Cerberus sucht nun schon seit Jahren einen Käufer für das hoch verschuldete Unternehmen. Zuletzt ist auch noch der Umsatz wie bei anderen Produzenten von Pistolen und Gewehren massiv eingebrochen.

Die größten Waffenhersteller der Welt Platz 10: Thales Der französische Rüstungskonzern hat es 2016 in die Top Ten geschafft. Der Umsatz im Rüstungsgeschäft stieg dabei um knapp 80 Millionen Dollar auf 8,2 Milliarden Dollar. Die Militärtechnik trägt aber nur 50 Prozent zum Geschäft bei, ansonsten in Thales vor allem im Luft- und Raumfahrtsektor tätig. Platz 9: Leonardo Die Italiener, die zuvor unter dem Namen Finmeccanica firmierten, bauen Flugzeuge, Hubschrauber, Panzer und Schiffsgeschütze, aber auch den Hochgeschwindigkeitszug ETR 500. Die Firma ist auch zweitgrößter Arbeitgeber Italiens. 2016 sank der Umsatz im Waffengeschäft dagegen um gut 700 Millionen Dollar auf 8,5 Milliarden Dollar. Platz 8: L-3 Communications Der US-Konzern hat sich erneut weiter vorgearbeitet und steigt von Platz zehn auf Platz acht. L-3 liefert vor allem Kommunikationssysteme und Navigationssysteme an das Militär. Außerdem stellt der Konzern Körperscanner für Flughäfen her. 2016 betrug der Umsatz im Waffengeschäft rund 8,9 Milliarden Dollar, knapp mehr als im Vorjahr. Platz 7: Airbus Das europäische Unternehmen, an dem Deutschland, Frankreich und Spanien künftig direkt beteiligt sind, kommt erneut auf Platz sieben im Sipri-Ranking. Im Jahr 2016 standen Umsätze im Militärbereich von 12,5 Milliarden Dollar zu Buche – etwas weniger als im Vorjahr. Platz 6: General Dynamics Flugzeuge, Fahrzeuge und Schiffe für den militärischen Bedarf stellt General Dynamics her. Rund 60 Prozent des Umsatzes werden mit Kriegsgütern gemacht. 2016 lag der Umsatz der Rüstungssparte erneut bei rund 19,2 Milliarden Dollar. Platz 5: Northrop Grumman Das US-Unternehmen bedient mit seinen Produkten die Schiff-, Luft- und Raumfahrt. Der Militärbereich macht mit 21,4 Milliarden Dollar gut 87 Prozent der Umsätze aus. Bekanntestes Produkt ist der Tarnkappenbomber B-2. Im september verkündete der Konzern die Übernahme des Raketentechnik-Spezialisten Orbital ATK für 7,8 Milliarden Dollar. Die Firma stellt Motoren und zahlreiche andere Teile für Systeme her, die unter anderem auch für die Abwehr von Atomraketen eingesetzt werden können. Platz 4: BAE Systems Der größte Rüstungskonzern Europas steigerte im Jahr 2016 seinen Umsatz im militärischen Bereich leicht auf 22,8 Milliarden Dollar. Das waren 95 Prozent des Gesamtumsatzes. Im weltweiten Ranking rutschten die Briten allerdings auf den vierten Platz. Platz 3: Raytheon Ganz auf Militärprodukte ist das Unternehmen aus Waltham (US-Bundesstaat Massachusetts) spezialisiert. 92 Prozent seines Umsatzes macht Raytheon mit Kriegsgerät. Im Jahr 2016 waren es 22,9 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 900 Millionen. Raketen und Radar-Systeme gehören zu den bekanntesten Produkten. Raytheon stellt auch das Raketenabwehrsystem Patriot her. Platz 2: Boeing Der nach Auslieferungen größte Flugzeugbauer der Welt findet sich im Sipri-Ranking mit einem Umsatz von 29,5 Milliarden Dollar auf Platz zwei wieder, rund 1,2 Milliarden mehr als im Vorjahr Boeing baut hauptsächlich Militärflugzeuge aller Art wie Kampf- und Jagdflugzeuge, Bomber und Tankflugzeuge. Aber auch Waffensysteme und Raketen gehören zur Produktpalette. Die Waffengüter machen knapp ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Platz 1: Lockheed Martin Lockheed Martin bleibt der größte Kriegsgeräte-Hersteller der Welt. Im Jahr 2016 stand im Militärbereich des US-Unternehmens ein Umsatz von 40,8 Milliarden Dollar in den Büchern, ein Plus von fast 4 Milliarden Dollar. 79 Prozent der Konzernumsätze sind dem Militärsegment zuzurechnen. Lockheed Martin stellt Jagdflugzeuge wie den F-35, aber auch Aufklärungs- und Transportflugzeuge her. Daneben gehören unbemannte Drohnen und Raketen zum Produktprogramm. Quelle: Sipri Arms Industry Database, Stand 11.12.2017

Der Grund: Amerikas Waffen-Fans hatten sich während der Obama-Amtszeit mit Waffen eingedeckt, weil sie strengere Regelungen befürchten. Donald Trump dagegen galt bisher als Freund der Waffenlobby und so gibt es keinen Grund, das persönliche Arsenal aufzustocken.

Nun kommen auch noch die neuen Beschränkungen und Proteste nach Florida hinzu. Cerberus-Chef Stephen Feinberg, ein prominenter Unterstützer von Trump, dürfte die Suche nach einem Käufer immer schwerer fallen.