 Nach Sitzung des Kontrollgremiums: EWE-Aufsichtsrat entlässt Chef Matthias Brückmann

Matthias Brückmann Der Aufsichtsrat von EWE beruft Matthias Brückmann ab, dies teilte ein Sprecher nach der Sitzung des Kontrollgremiums am späten Mittwochabend mit. (Foto: dpa)

OldenburgDer Aufsichtsrat des Oldenburger Energieanbieters EWE hat den Vorstandsvorsitzenden Matthias Brückmann abberufen. Dies teilte ein EWE-Sprecher nach der Sitzung des Kontrollgremiums am späten Mittwochabend mit. Hintergrund der Entscheidung sind mehrere Vorwürfe gegen Brückmann, darunter eine umstrittene Spende von 253.000 Euro an eine Stiftung des Ex-Boxweltmeisters Wladimir Klitschko nach Kiew. Nach einem Gutachten, das der Aufsichtsrat in Auftrag gab, hat der EWE-Chef bei der Spende gegen interne Regeln verstoßen.