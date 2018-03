Nach Sparprogramm SUV-Offensive bringt Marke VW nach vorne – „Die Trendwende ist geschafft“

Mit strenger Kostendisziplin hat Herbert Diess die Kernmarke von Volkswagen wieder rentabler gemacht. Die Dieselkrise nagt aber noch am Gewinn.

„Die Neuausrichtung greift, und die Kunden schenken uns ihr Vertrauen“ (Foto: Bloomberg) VW-Markenchef Herbert Diess

WolfsburgEin sichtlich entspannter Herbert Diess tritt am Mittwoch im Wolfsburger Markenhochhaus auf die Bühne. „Volkswagen ist gut unterwegs. Die Neuausrichtung greift, und die Kunden schenken uns ihr Vertrauen“, sagt der Chef der Marke VW.

Einen Tag nach dem Konzern hat die Marke erstmals ihre eigene Bilanzpressekonferenz bekommen. Auch der Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins bei der Marke, die sich in der Vergangenheit wegen ihrer schlechten Zahlen häufig genug hinter dem Rest des Konzerns verstecken musste.

Herbert Diess, seit Mitte 2015 in Wolfsburg im Amt, der damals kurz vor der Dieselkrise von BMW zu Volkswagen gewechselt war, hat in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren tatsächlich etwas erreicht. Im Jahr 2017 hat die Marke 6,2 Millionen Autos verkauft (plus 4,2 Prozent gegenüber 2016) und den Umsatz auf 80 Milliarden Euro gesteigert.

Zum ersten Mal seit fünf Jahren hat Volkswagen auch beim operativen Ergebnis zulegen können: auf 3,3 Milliarden Euro nach 1,9 Milliarden im Jahr 2016. Die operative Rendite hat sich dadurch von 1,8 Prozent auf 4,1 Prozent verbessert. In diesem Jahr soll es ähnlich weitergehen. Die Marke erwartet für 2018 eine operative Rendite zwischen vier und fünf Prozent, der Umsatz soll um zehn Prozent wachsen.

„Diesen hohen Gewinn hat der VW-Konzern noch nie erreicht“

„Wir haben die Trendwende geschafft und sind in allen Bereichen deutlich wettbewerbsfähiger geworden“, erläutert Markenchef Herbert Diess. Die Talsohle „scheint durchschritten“. Volkswagen werde daran arbeiten, „das Vertrauen von Kunden und Öffentlichkeit nachhaltig zurückzugewinnen“.

Wegen der Dieselaffäre verbuchte die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr allerdings noch einmal Rückstellungen von 3,2 Milliarden Euro. Vom Gewinn ist deshalb unter dem Strich so gut wie nichts mehr geblieben. Volkswagen hofft, dass es 2018 keine weiteren Belastungen aus der Dieselaffäre geben wird und dann unter dem Strich ein echter Gewinn bleibt.

Hauptmotor der positiven Ergebnisentwicklung waren die deutlich gesteigerten Verkaufszahlen und ein verbesserter Produktmix. Dahinter steckt die SUV-Offensive der Marke: Volkswagen verkauft mit den SUV größere und teurere Autos. Darüber hinaus hat die Marke die Produktionskosten gesenkt.

Dabei zahlt sich die stärkere Verwendung einer neuen Fahrzeugplattform aus, des sogenannten „Modularen Querbaukastens“ (MQB). Im Jahr 2017 basierten 40 Prozent aller ausgelieferten Fahrzeuge auf diesem MQB, rund doppelt so viele wie 2015. In den kommenden Jahren wird sich diese positive Entwicklung für die Marke noch beschleunigen. Die Fixkosten sind trotz der laufenden Modelloffensive insgesamt nur leicht gestiegen und liegen jetzt bei 10,5 Milliarden Euro (plus 200 Millionen).

Zwischen elektrischen Schulbussen und Supersportwagen Tesla-Gegner aus Wolfsburg 1 von 11 Ab 2022 soll der ID Vizzion als elektrische Limousine gebaut werden. VW-Markenchef Herbert Diess persönlich stellt ihn in Genf vor. Füße hoch 2 von 11 Ein Lenkrad hat der Vizzion nicht, dafür aber Teppichboden und genug Platz, um die Füße hochzulegen. VW-Markenchef Herbert Diess (hinten) und Konzernchef Matthias Müller probieren es persönlich aus. Gute Zahlen 3 von 11 Zuvor hatte Konzernchef Matthias Müller nicht nur Rekordzahlen, sondern auch massive Investitionen in Elektromobilität angekündigt. Sedric der Schulbus 4 von 11 Ein Resultat soll dieser elektrische Schulbus sein, der Kinder vollautomatisch in die Schule bringt. Sein Name: Sedric. Elektrischer Supersportler 5 von 11 Auf dem Markenabend zeigt VW aber auch das erste Elektroauto von Lamborghini. Der Terzo Millennio hat gleich vier Elektromotoren an Bord. Unverwundbar 6 von 11 Besonders ist aber auch seine Außenhaut, die vom MIT mitentwickelt wurde: sie soll sich selbst reparieren. Das Auto ist von Kapillaren durchzogen, die selbst wieder verhärten, sobald sie beschädigt werden. Elektrisch nur im Motorsport 7 von 11 Bei der Konzernmarke Seat kommt die Elektromobilität zunächst im Motorsport zum Einsatz.

Der Zukunftspakt der Marke trägt wesentlich zur verbesserten Wettbewerbsfähigkeit bei. Die vereinbarten Einsparungen sollen von 2020 an einen jährlichen positiven Ergebniseffekt von 3,7 Milliarden Euro bringen, davon drei Milliarden Euro allein in Deutschland. Zwei Milliarden Euro seien davon schon bis Ende 2017 geschafft worden.

Im vergangenen Jahr wurden bereits alle dafür erforderlichen 9.200 Altersteilzeitverträge unterschrieben, die nun schrittweise bis 2020 wirksam werden. Auch die Produktivität an den deutschen Standorten wurde gesteigert. Insbesondere die Werke Wolfsburg (Tiguan und Touran), Emden, Salzgitter und Kassel verbesserten sich überdurchschnittlich stark.

In Deutschland sollen bis Ende 2020 insgesamt 23.000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Im Gegenzug will die Marke 9.000 neue Stellen schaffen, vor allem in den Bereichen Elektrifizierung und Digitalisierung. Aktuell kommt Volkswagen in Deutschland auf rund 120.000 Beschäftigte.