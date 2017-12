Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Volkswagen Die Konzernzentrale des Autobauers in Wolfsburg. (Foto: dpa)

WolfsburgVolkswagen zieht nach einem Untreue-Verdacht gegen Topmanager wegen zu hoher Zahlungen an führende Betriebsräte Konsequenzen und deckelt vorerst deren Gehälter. Die VW-Spitze will damit angesichts strafrechtlicher Ermittlungen auf Nummer sicher gehen und Manager vor Risiken schützen. Konkret bedeutet dies, dass 14 langjährige und führende Betriebsräte des Autobauers mit Betriebsratschef Bernd Osterloh an der Spitze erst einmal zum Teil deutlich weniger Geld verdienen. Osterloh forderte angesichts einer unklaren rechtlichen Lage eine gesetzliche Neuregelung.

„Wir bedauern, dass Mitglieder unseres Betriebsrats und Vertreter des Unternehmens dieser Situation ausgesetzt sind“, sagte VW-Vorstandschef Matthias Müller am Freitag in Wolfsburg einer Mitteilung zufolge. Volkswagen zahle einem kleinen Kreis von Betriebsräten vorläufig nur noch eine Vergütung bis zur obersten tariflichen Stufe. Die betroffenen Betriebsräte werden bisher über Tarif bezahlt. Auch Jahres-Bonuszahlungen liegen auf Eis. Die Regelung gilt rückwirkend zum 1. Dezember. Wie dazu aus Unternehmenskreisen verlautete, soll das einbehaltene Geld zunächst auf ein Sperrkonto überwiesen werden. „Das ist ein anderer Vorstand, nicht mehr Herr Winterkorn“, kommentierte ein Topmanager in Wolfsburg das Vorgehen der Konzernführung. Die früheren Vergütungsregelungen für die Betriebsräte waren noch unter Vorstandschef Martin Winterkorn eingeführt worden.

Osterlohs Jahres-Grundgehalt betrug nach eigenen Aussagen bisher rund 200.000 Euro – nach der Deckelung liegt das Grundgehalt bei rund 96.000 Euro. In der Spitze hatte es, abhängig vom VW-Erfolg mit Boni, einmal bei 750.000 Euro gelegen. Diese Summe hatte der langjährige Betriebsratschef im Jahr 2014 erhalten. In dem Jahr, in dem der Konzern den höchsten Gewinn seiner Geschichte eingefahren hatte.

Der 61-Jährige steht seit 2005 an der Spitze des Betriebsrats von Volkswagen und ist eine der einflussreichsten Personen im Wolfsburger Autokonzern. Er wurde bisher vergleichbar zu einem Bereichsleiter bei VW bezahlt, also einem Mitglied der mittleren Führungsebene unterhalb der Marken- und Konzernvorstände. Osterloh sitzt außerdem für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat und entscheidet damit über die Besetzung der Vorstände mit – die Gegenseite, die ihm jetzt das Gehalt kürzt.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt seit Mai wegen des Anfangsverdachts der Untreue bei Zahlungen an Betriebsräte gegen VW-Manager. Mitte November durchsuchten Staatsanwälte und Steuerfahnder Büros der VW-Führungsspitze. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft richten sich nicht gegen Osterloh. Wegen des Untreueverdachts ist unter anderem Personalvorstand Karlheinz Blessing im Visier der Staatsanwaltschaft. Neu dazu gekommen ist ein Steuerverfahren, weil Volkswagen seine Betriebsausgaben wegen der überhöhten Betriebsratsgehälter zu hoch angesetzt haben könnte und damit möglicherweise zu wenig Steuern gezahlt hat. Von diesen Ermittlungen ist Finanzvorstand Frank Witter betroffen, der die entsprechende Steuererklärung des Konzerns für 2014 unterzeichnet hatte.

VW erklärte mit Blick auf die Ermittlungen, das Unternehmen habe sich dazu entschlossen, diese „für alle Beteiligten belastende Situation“ schnellstmöglich zu klären. „Wir danken den Betriebsräten ausdrücklich, dass sie diesen Schritt mittragen“, sagte Vorstandschef Müller. Mehr als 90 Prozent der Betriebsratsmitglieder der Volkswagen AG würden nach Tarif bezahlt und seien damit von den Kürzungen nicht betroffen. Volkswagen habe die Vergütung von Betriebsratsmitgliedern festgelegt und halte diese unverändert für rechtskonform. Müller betonte, dass die Kürzung der Gehälter eine „rein vorsorgliche Maßnahme“ sei. Volkswagen behalte das Geld so lange ein, bis es eine klare rechtliche Klärung gebe.