 Navistar: Volkswagen kann bei Lkw-Hersteller einsteigen

Volkswagen Der Zukauf des US-Lkw-Herstellers Navistar soll auch eine Kooperationen zum autonomen Fahren beinhalten. (Foto: Reuters)

Braunschweig/LisleVolkswagen hat den seit Monaten geplanten Einstieg beim US-Lastwagen-Hersteller Navistar perfekt gemacht. Damit gelang es Europas größtem Autokonzern, eine bisher noch fehlende Präsenz auf dem wichtigen Markt für schwere Nutzfahrzeuge in Nordamerika zu schaffen.

Der Konzern habe für das Geschäft die Zustimmung der Behörden erhalten, sagte Truck-Spartenchef Andreas Renschler am Mittwoch in Braunschweig. Im September hatte VW die 16,6-Prozent-Beteiligung am schwächelnden US-Konzern aus Lisle (Bundesstaat Illinois) angekündigt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei Navistar zahlt VW für die Anteile 256 Millionen Dollar (242 Mio Euro).

„Volkswagen Truck & Bus erhält mit der strategischen Allianz Zugang zum wichtigen nordamerikanischen Markt“, sagte Renschler. Der Manager will die schwere VW-Nutzfahrzeug-Sparte mit den Lkw-Marken MAN und Scania sowie der brasilianischen VW-Lkw-Tochter zum weltweit führenden Lastwagen-Anbieter ausbauen. Noch ist Daimler hier klarer Marktführer.

Eine Einkaufskooperation mit Navistar startet Volkswagen den Angaben zufolge sofort. Zudem soll bei technischen Komponenten zusammengearbeitet werden. Geprüft werden außerdem Kooperationsmöglichkeiten beim autonomen Fahren.

Gerüchte um einen VW-Zukauf in der Region Nordamerika hatte es seit langem gegeben. Parallel zum Konzernumbau muss Volkswagen derzeit vor allem die Milliardenkosten wegen der Abgaskrise schultern.