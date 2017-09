VW glänzt mit dem Passat Volkswagen hat beim Passat einen extrem sauberen Diesel im Programm. (Foto: PR)

DüsseldorfVolkswagen hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren wegen der Dieselkrise notgedrungen an schlechte Nachrichten gewöhnen müssen. Den Wolfsburger Autokonzern wird es umso mehr überraschen, dass VW in einer aktuellen Untersuchung über die Stickoxid-Emissionen von Diesel-Fahrzeugen alles andere als schlecht abschneidet, sondern wegen der guten Abgaswerte den Spitzenplatz belegt.

Das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen hat jüngste Testergebnisse ausgewertet und miteinander verglichen. Getestet wurden insgesamt 138 Pkw der aktuellen Abgasnorm Euro 6, die auf dem Prüfstand maximal 80 Milligramm Stickoxide je gefahrenen Kilometer an die Atmosphäre abgeben dürfen. Diesen Wert halten neue Diesel ohne große Schwierigkeiten ein.

Das Problem sind aber die realen Werte auf der Straße, die viel höher liegen. Bei vielen getesteten Diesel-Modellen gingen die realen Werte dann tatsächlich mächtig nach oben. Basis der CAR-Untersuchung waren sogenannte „Real Driving Emission Tests“ (RDE) von Umweltorganisationen, Kraftfahrtbundesamt und ADAC. Seit dem 1. September sind solche RDE-Tests für neue Modelle vorgeschrieben, die erstmals für den Straßenverkehr zugelassen werden. Neueste Euro-6-Diesel dürfen den Prüfstandswert von 80 Mikrogramm auf der Straße maximal um das 2,1-fache überschreiten, also höchstens 168 Mikrogramm betragen.

Die jetzt getesteten 138 Diesel-Modelle sind allesamt vor dem Stichtag 1. September erstmals für den Straßenverkehr zugelassen worden. Die neue RDE-Norm gilt für diese Autos also noch nicht. Trotzdem gibt es bereits Autos auf dem Markt, die die strengeren Regeln für den realen Straßenbetrieb schon jetzt erfüllen, allen voran bei Volkswagen. Fahrzeuge mit hohen Straßenwerten sind in Deutschland am wahrscheinlichsten von Fahrverboten in extrem belasteten Städten wie Stuttgart und München bedroht.

Die getesteten 138 Modelle stoßen im Durchschnitt das 5,3-fache des Prüfstandwertes von 80 Milligramm im echten Fahrbetrieb aus, das sind also durchschnittlich 424 Milligramm Stickoxid. Die Modelle der Importeure erwiesen sich als deutlich schmutziger als die Autos der deutschen Hersteller: Die ausländischen Unternehmen überschreiten die Grenzwerte um das 7,2-fache. Negativ fallen die Renault-Marken, der Fiat-Konzern und die asiatischen Hersteller auf. Die französischen Hersteller sind wegen der schlechten Werte von Renault mit der rumänischen Tochter Dacia bei einer Stickoxid-Überschreitung um das 9,0-fache auf dem letzten Platz des Länder-Ranking gelandet.

Der Peugeot-Konzern (PSA) schneidet hingegen mit vergleichsweise guten Werten im realen Fahrbetrieb ab. Der getestete PSA-Neuwagen war durchschnittlich 4,6-mal schlechter als der Prüfstandswert von 80 Milligramm. PSA ist damit deutlich besser als die Japaner, Koreaner, Volvo, Opel, Ford und sogar Porsche.