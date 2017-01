Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Audi soll zum Vorbild werden

Tiguan Allspace US-Käufer sollen die Autos bekommen, die sie auch wirklich fahren möchten. (Foto: dpa)

Das eigentliche Autogeschäft in den USA ist für Volkswagen allerdings auch nicht ohne. 2016 ging der Absatz der Marke VW um 7,6 Prozent auf knapp 323.000 Fahrzeuge zurück. Damit fristet sie auf dem zweitgrößten Automarkt der Welt nur ein Schattendasein, der Marktanteil liegt bei 1,8 Prozent. Viel zu wenig für einen Hersteller, der sich als Massenanbieter versteht und in Deutschland einen Marktanteil von etwa 20 Prozent erreicht.

Wegen der Dieselaffäre kommt der Rückgang in den USA immerhin nicht überraschend. Volkswagen hatte dort alle Dieselmodelle vom Markt genommen und damit automatisch für einen Rückgang gesorgt. Weltweit hat die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr knapp sechs Millionen Autos verkauft, ein Plus von knapp drei Prozent, wie VW-Markenchef Diess in Detroit sagte.

Die Ingolstädter Premiumtochter Audi ist zwar auch von der Dieselaffäre betroffen, steckt den Abgasskandal in den USA jedoch wesentlich besser weg. Audi hat seine Verkaufszahlen im vergangenen Jahr auf dem amerikanischen Markt um vier Prozent auf 210.000 Autos steigern können. Die VW-Tochter profitiert dabei besonders von ihrem Image als eingeführter Premiummarke. Hervorragend aus Sicht des Volkswagen-Konzerns läuft es bei der Sportwagentochter Porsche. Das Stuttgarter Unternehmen hat 2016 in den USA einen neuen Verkaufsrekord erreicht. 54.000 verkaufte Autos bedeuten eine Steigerung von knapp fünf Prozent.

VW-Markenchef Diess will an die Erfolge der Konzernschwestern anknüpfen. Die neuen Modelle sollen die lange Durststrecke von Volkswagen in den USA endlich beenden. „Wir wollen eine amerikanische Company werden“, verspricht Diess auf dem Markenabend im Garden Theater.

US-Käufer sollen die Autos bekommen, die sie auch wirklich fahren möchten. SUVs, die sportlichen Geländewagen, sind das Non-Plus-Ultra dort, deshalb läutet Volkswagen eine SUV-Offensive ein. Außerdem müssen auch die VW-Modelle größere, amerikanische Ausmaße bekommen. Europäisch gestaltete Autos sind für Amerikaner meist zu klein. VW wird dabei etablierten Wettbewerbern wie General Motors oder Ford Marktanteile wegnehmen müssen – im Zweifel dürfte das auch über den Preis gehen.

Die Neuausrichtung in den USA braucht ihre Zeit. Diess spricht davon, dass es zehn Jahre dauern könnte, bis Volkswagen auf dem amerikanischen Markt eine relevante Größe als Massenhersteller erreicht hat. Wenn die Amerikaner den Diesel bald vergessen haben, geht es vielleicht sogar schneller.