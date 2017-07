 Noch im Juli: Landis+Gyr will an die Schweizer Börse

Landis+Gyr Der Messtechnik-Hersteller ist mit der gewählten Preisspanne von 70 bis 82 Franken je Aktie bis zu 2,4 Milliarden Franken wert. (Foto: Reuters)

ZürichDer Messtechnik-Hersteller Landis+Gyr will noch im Juli an die Schweizer Börse. Das Unternehmen habe die Preisspanne für sein Kapitalmarktdebüt auf 70 bis 82 Franken je Aktie festgelegt, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Landis+Gyr ist damit bis zu 2,4 Milliarden Franken wert.

Die Erstnotiz an der SIX sei für den 21. Juli geplant. Die derzeitigen Aktionäre Toshiba und der staatlich unterstützte Investmentfonds Innovation Network Corp of Japan wollen sich von sämtlichen ihrer Anteile trennen - Landis+Gyr soll damit künftig komplett in Streubesitz stehen.