 Nokian Tyres: Reifenhersteller profitiert von Erholung in Russland

HelsinkiDer finnische Reifenhersteller Nokian Tyres ist dank der Erholung im wichtigen russischen Markt zuversichtlicher. Das Unternehmen hob am Dienstag seine Gewinnprognose an. Das trieb die Aktien an, die um bis zu acht Prozent zulegten.

„Wir konnten unseren Marktanteil in unseren Hauptmärkten steigern“, sagte Vorstandschef Hille Korhonen. Der Umsatz legte im zweiten Quartal um 16,5 Prozent auf 393 Millionen Euro zu, der operative Gewinn stieg um 21,5 Prozent auf 94 Millionen Euro. „Das Wachstum haben wir Russland zu verdanken“. Dort profitierte Nokian vom Anstieg des Rubels, höheren Preisen für seine Reifen und niedrigeren Lagerbeständen.

Die Finnen betreiben ein großes Reifenwerk in Russland und wollen Ende des Jahres eine weitere Fertigungslinie eröffnen. Zudem planen sie ein 360 Millionen Dollar teures Werk in den USA, um ihre Abhängigkeit von Europa zu reduzieren.

2017 erwartet der Continental-Rivale nun eine Gewinnanstieg um mindestens zehn Prozent, nachdem er bislang ein Gewinnplus von mindestens fünf Prozent in Aussicht gestellt hatte. Der Umsatz soll weiterhin um mindestens zehn Prozent zulegen.