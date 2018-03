NRA US-Firmen kappen Verbindung zur US-Waffenlobby

Washington/TallahasseeIm Streit um schärfere Waffengesetze nach dem Schulmassaker in Florida kappen jetzt US-Firmen ihre Verbindungen zur mächtigen Waffenlobby NRA. Eine Reihe von Unternehmen teilte mit, dass sie Vergünstigungen für Mitglieder der Organisation streichen werden.

Dazu zählen die großen Fluggesellschaften United und Delta Airlines. Beide forderten die NRA am Samstag via Twitter auf, die Rabatt-Angebote von ihrer Webseite zu nehmen.

Auch Floridas republikanischer Gouverneur Rick Scott, ein langjähriges gefeiertes NRA-Mitglied, bietet der Organisation nun Paroli. In einem Bruch mit seiner bisherigen eigenen Linie und dem Kurs der NRA legte er am Freitag (Ortszeit) ein Bündel von Maßnahmen für striktere Regeln vor.

United is notifying the NRA that we will no longer offer a discounted rate to their annual meeting and we are asking that the NRA remove our information from their website.