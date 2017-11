Opel-Produktion in Rüsselsheim: Montage von Astra- und Insignia-Modellen Modelle, die noch auf der Technik des früheren Eigners General Motors basieren, sollen in den Werken Eisenach und Rüsselsheim bald durch neue Projekte auf PSA-Plattformen ersetzt werden (Foto: dpa)

Rüsselsheim100 Tage hatte der neue Opel-Chef Michael Lohscheller, um für die krisengeschüttelte Marke aus Rüsselsheim einen Plan für die Zukunft aufzubauen. Doch allzu radikal will er dabei wohl nicht vorgehen. Bei seinem Neustart verzichtet Lohscheller zunächst auf betriebsbedingte Kündigungen. Auch Werkschließungen seien nicht geplant, erklärte Lohscheller bei der Präsentation des Zukunftsplans „Pace“ am Donnerstag. Damit sind die größten Bedenken, dass mit der Übernahme durch PSA auch der personelle Kahlschlag droht, zumindest für die nächsten zwei Jahre vom Tisch. Ende 2018 laufen die Verträge aus, mit denen die rund 19.000 Opel-Beschäftigten in Deutschland vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt sind.

Bis dahin will Opel längst wieder Gewinne schreiben. Das Ziel sei es, die Kosten pro Fahrzeug um 700 Euro zu senken, erklärte Lohscheller. Ab 800.000 verkauften Fahrzeugen wolle man wieder profitabel sein, derzeit liege man noch deutlich über dieser Marke. „Der Plan verfolgt das klare Ziel, alle Werke in Europa zu behalten und betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden“, erklärte Lohscheller. Die Lohnkosten sollten durch innovative Arbeitszeitkonzepte, freiwillige Abfindungsprogramme oder Angebote für Altersteilzeit gesenkt werden.

PSA-Chef Carlos Tavares stimmt die Opel-Belegschaft auf ein hohes Umbautempo ein. „Es muss ganz klar sein, dass wir nur 5 Prozent geleistet haben und jetzt 95 Prozent der Umsetzung vor uns haben“, sagt Tavares am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne. „Die Situation ist dramatisch, das sollten wir ohne Umschweife auch sagen.“ Das biete aber auch die Chance für eine erfolgreiche Wende. „Wir dürfen gar keine Zeit verlieren, wir müssen vorankommen - sofort.“

Opel will mit einem schnellen Schwenk auf die Technologie des neuen Mutterkonzerns PSA in die Gewinnzone zurückfahren. Dafür werden auch zwei Modelle, die noch auf der Technik des früheren Eigners General Motors basieren, in den Werken Eisenach und Rüsselsheim durch neue Projekte auf PSA-Plattformen ersetzt. 2019 soll in Thüringen die Produktion eines neues SUVs starten. Bis zum Jahr 2024 sollen alle Modellreihen elektrifiziert werden - entweder als reine Elektroautos oder als Plug-in-Hybride.

Durch eine schlankere Produktion und einen gemeinsamen Einkauf sollen bis 2020 jedes Jahr 1,1 Milliarden Euro eingespart werden. Der neue Opel-Chef bekräftigte zudem die Renditeziele, die ihm Peugeot vorgegeben hatte. Demnach soll Opel binnen drei Jahren in die Gewinnzone geführt werden und ab 2020 eine Marge von zwei Prozent erzielen. Bis 2026 sollen es sechs Prozent Rendite sein. Lohscheller rechnet durch den gemeinsamen Konzern mit jährlichen Kostenvorteilen von 1,1 Milliarden Euro bis 2020 und 1,7 Milliarden bis 2026.

„Selbstverständlich werden ich und mein Team dazu beitragen“, sagte Lohscheller. Das Management werde schlanker, das Board of Directors von neun auf sechs Mitglieder reduziert. „Veränderungen müssen an der Spitze beginnen. Die Treppe wird von oben gekehrt“, sagte Lohscheller. „Bei unserer Suche nach Kostenreduzierungen drehen wir jeden Stein um.“

Opel hat unter der Ägide des bisherigen Besitzers General Motors seit 1999 keinen Jahresgewinn mehr geschafft. Zum 1. August hat die Peugeot/Citroën-Mutter PSA das Unternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten samt der britischen Schwestermarke Vauxhall übernommen. PSA-Chef Carlos Tavares hat die Opel-Fabriken als vergleichsweise ineffizient bezeichnet und das deutsche Management mit einem Sanierungsplan beauftragt.