Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tesla ist ein Schlüsselkunde

Doch Panasonic ist unter den asiatischen Herausforderern am besten aufgestellt, um in die erste Liga der Autohersteller vorzustoßen. Denn das Unternehmen gehört auch ohne Zukäufe in vielen Bereichen wie Navigations- und Audiosystemen, Bauteilen wie Schaltern und LEDs und vor allem Batterien zu den Weltmarktführern.

Im März 2017 speicherten Panasonics Batterien bereits bei 50 Hybrid- und Elektroautomodellen Strom. Für 18 weitere Modelle lagen Bestellungen vor, 20 weitere Projekte waren in Vorbereitung, sagt Vorstand Ito. Ein Schlüsselkunde ist der kalifornische Kultunternehmer Elon Musk. Panasonic hat sich als alleiniger Hoflieferant von Akkus für Musks Elektroautoabenteuer Tesla etabliert und investiert massiv in dessen Idee der „Gigafactory“, der größten Akkufabrik der Welt.

Außerdem unterstützt der Konzern seine eigene Autosparte massiv. Denn sie spielt eine wichtige Rolle bei dem Plan, den einstigen TV-Riesen von der preislich hart umkämpften Unterhaltungselektronik auf das stabilere Geschäft mit Unternehmenskunden umzuorientieren. Nur ging es bislang langsam voran, gesteht Ito zu, Denn die Firma musste sich an die verschiedenen Produktzyklen zwischen Elektronik- und Autoindustrie anpassen. „Aber nun sind wir bereit, einen wichtige Wende zu machen.“

Schon 2018 plant Ito einen Umsatz von 15 Milliarden Euro ein, 50 Prozent mehr als im März abgelaufenen Bilanzjahr 2016. Etwas mehr als eine Milliarde Euro trägt der frisch eingekaufte spanische Autozulieferer Ficosa dazu bei, der bei elektronischen Rückspiegeln und Kommunikationsmodulen stark ist. Den Großteil des Wachstums will Panasonic allerdings aus eigener Kraft stemmen. Kamerasysteme mitsamt Bildverarbeitung sind ein wichtiger Bereich, ein anderer digitale Cockpits und Infotainmentsysteme.

So wird Panasonic ab diesem Jahr das elektronische Cockpit des neuen Range Rover Velar liefern. Auch das möglicherweise wegweisende Infotainmentsystem für die neue Generation von Toyotas amerikanischen Kassenschlagers Camry, der meistverkauften Mittelklasselimousine in den USA, kommt von den Japanern. Dabei wird erstmals ein Linux-basiertes Betriebssystem eingesetzt, das die von Toyota maßgeblich angeführte Allianz „Automotive Grade Linux“ entwickelt hat.

Der Allianz gehören nicht nur alle wichtigen japanischen Autohersteller und -zulieferer an, sondern seit Jahresanfang aus Deutschland auch Daimler. Die Hersteller wollen damit verhindern, dass Apple und Google wie Smartphones nun auch die Kontrolle über die lukrativen Daten von Autos und den Fahrern gewinnen.

Als größte Wachstumstreiber definiert allerdings auch Panasonic autonomes Fahren und vor allem Akkus. Allein der Umsatz für Umweltsysteme der Autosparte soll sich von 2016 bis 2018 auf 5,7 Milliarden Euro nahezu verdoppeln, verspricht Ito, mehr als ein Drittel des Spartenumsatzes. Und die Vorhersage für die Akku- wie die gesamte Autosparte ist offenbar weniger eine gewagte Prognose, sondern eher ein simples Rechenexempel. „93 Prozent des Umsatzzieles basieren auf Bestellungen“, sagt Ito, „der Markt ist sehr vielversprechend.“