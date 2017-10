Die Aufräumarbeiten binden Personal, Zeit und Geld

Ungewollt gab er damit ein weiteres Beispiel dafür, wie hart japanische Firmen sich bei Fehlverhalten selbst bestrafen. Voriges Jahr mussten Suzuki und Mitsubishi zugeben, bei Verbrauchsmessungen bei steuerbegünstigten Kleinstautos mit Minimotoren von maximal 660 Kubikzentimetern Hubraum geschummelt zu haben. Bei Mitsubishi waren die Verstöße so groß, dass der Hersteller die Produktion für Wochen einstellen und der damalige Chef zurücktreten musste.

Als Resultat verlor das Unternehmen sogar seine Unabhängigkeit. Nissan nutzte die Krise, um mit rund 34 Prozent der Aktien bei Mitsubishi das Steuer zu übernehmen und den SUV-, Elektroauto- und Kleinwagenhersteller in die Allianz einzugemeinden.

Ganz so hart wird es Nissan nicht treffen. Dazu steht der Hersteller zu gut im Saft. Mit 5,6 Millionen verkauften Autos im Jahr 2016 machte Nissan mehr als die Hälfte des Allianzumsatzes. Die operative Gewinnmarge liegt um sechs Prozent. Damit verfügt Nissan über genug Geld, um in neue Technologien zu investieren. In Japans Autoindustrie gehört der Konzern zu den Trendsettern bei Elektroautos und autonomem Fahren. So entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit dem Anbieter mobiler Videospiele Dena ein Robotertaxi.

Hiroto Saikawa steht daher besonders unter Druck, Nissan so schnell wie möglich aus dem Skandal herauszuführen. Denn die Aufräumarbeiten binden nun ausgerechnet in Japan, dem Entwicklungszentrum von Autos und Produktionsanlagen, Personal, Zeit und Geld, die besonders im hart umkämpften Heimatmarkt dringend gebraucht werden. Denn in Japan ist Nissan mit einem Marktanteil von zehn Prozent kein Riese und muss kämpfen, um Gewinne zu machen.

Aber wie die Entwicklung von Toyota-Konzernchef Akio Toyoda zeigt, ist die Bewährungsprobe zu Beginn der Amtszeit auch eine Chance. Toyoda reifte in Toyotas Rückrufdebakel in den Jahren 2009 und 2010, als der Konzern weltweit mehr als zehn Millionen Autos zurückrief, vom scheuen Novizen zum zupackenden Führer und Sprecher der japanischen Autoindustrie. Saikawa kann nun die Krise nutzen, um sich aus Ghosns Schatten zu befreien und Nissan seinen Stempel aufzudrücken.