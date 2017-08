 Pensionen in Großbritannien: Tata Steel beseitigt Hürde für Thyssen-Krupp

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tata Steel Bei den Pensionslasten konnte eine Übereinkunft erzielt werden. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

LondonDer Stahlkonzern Tata Steel hat mit einer neuen Regelung für seine milliardenschweren Pensionslasten womöglich ein Hindernis für eine Stahlfusion mit Thyssen-Krupp aus dem Weg geräumt. Danach erhalte der Pensionsfonds von Tata eine Finanzspritze von 550 Millionen Pfund (umgerechnet gut 600 Millionen Euro), teilte der Regulierer in Großbritannien am Freitag mit. Zudem werde der Fonds an Tata Steel Großbritannien mit 33 Prozent beteiligt.

Tata Steel erklärte, der Pensionsfonds werde vom Stahlgeschäft in Großbritannien abgetrennt. Thyssen-Krupp kündigte eine genaue Prüfung der Vereinbarung an. Die Arbeitnehmervertreter lehnten eine Fusion erneut ab.

Die Konzerne verhandeln seit rund eineinhalb Jahren über einen Zusammenschluss ihrer Stahlgeschäfte. Thyssen-Krupp-Chef Heinrich Hiesinger hat sich für eine Konsolidierung der Schwerindustrie in Europa ausgesprochen und sieht für seinen Konzern ein Joint Venture mit Tata als die beste Lösung an. Thyssen-Krupp hatte am Donnerstag nochmal erklärt, dass die 15 Milliarden Pfund (knapp 17 Milliarden Euro) schweren Pensionslasten von Tata aus dem Weg geräumt werden müssten.

„Tata Steel hat Thyssen-Krupp darüber informiert, dass eine Einigung mit den britischen Regulierungsbehörden erzielt worden ist“, bestätigte der Ruhrkonzern. „Thyssen-Krupp hatte bereits in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass jede Vereinbarung in diesem Zusammenhang vor einer Bewertung genau geprüft werden müsse.“ Dafür werde man sich jetzt die erforderliche Zeit nehmen.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl.

Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl.

Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl.

Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet.

Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren.

Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl.

Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016.

Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl.

Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

Arbeitnehmervertreter kündigten unterdessen Widerstand an. „Ich kann eine solche Lösung nicht unterstützen“, sagte Konzernbetriebsratschef Wilhelm Segerath der Nachrichtenagentur Reuters. Es gebe überhaupt keine Sicherheit für die rund 27.000 Beschäftigten von Thyssen-Krupp Steel Europe. „Das ist in erster Linie Bilanzkosmetik.“ Der Vorstand stehe in der Verantwortung, ein klares Zukunftskonzept vorzulegen, bei dem die Wertschöpfung des Konzerns in Deutschland erhalten bleibe.