Pharma-Deal Erfolg im fünften Versuch – Takeda kauft Shire für mehr als 50 Milliarden Euro

Lange hatte sich der irische Pharmahersteller gesträubt, doch jetzt gibt es eine Einigung mit Takeda. Die Japaner legen noch ein paar Milliarden mehr auf den Tisch.

TokioDer japanische Pharmakonzern Takeda übernimmt nach langem Werben den irischen Konkurrenten Shire. Der Kauf soll dabei in bar und in Aktien erfolgen, wie Takeda am Dienstag mitteilte.

Das Volumen der Transaktion liegt bei 46 Milliarden Britischen Pfund (knapp 52,4 Milliarden Euro). Nach dem Abschluss der Übernahme werde der japanische Konzern 50 Prozent halten, hieß es.

Takeda bewirbt sich bereits seit Wochen um Shire. Mit den ersten vier Angeboten waren die Japaner abgeblitzt. Der Shire-Verwaltungsrat hatte sich bisher gegen eine Übernahme gesperrt, weil er den in Aussicht gestellten Preis für zu niedrig hielt.

Der japanische Konzern erhöhte Ende April das Angebot, wodurch Shire mit etwa 43 Milliarden Pfund bewertet worden wäre. Doch das war der Shire-Spitze immer noch nicht genug. Jetzt sind die Parteien sich offenbar einig.

Die größten Übernahmen in der Pharmabranche Platz 10: Merck & Co. Consumer Care 2014 kaufte Bayer das Unternehmen Merck & Co. Consumer Care – für 14,2 Milliarden US-Dollar (etwa 10,2 Milliarden Euro). Merck stellt rezeptfreie Medikamente her. Vor der Übernahme war eine Kartellfreigabe erforderlich, weil Bayer dadurch in Europa an die Spitze im OTC-Bereich rückte. Für den Konzern war es der zweitgrößte M&A-Deal der Geschichte. Bereits zwei Jahre später gab Bayer zu, in der Due Diligence Schwächen übersehen zu haben – und investierte nach. Platz 9: GSK Krebsmittel Ebenfalls 2014 gab es den zweiten Megadeal in der Branche: Für 14,5 Milliarden US-Dollar kaufte Novartis den Krebsmedikamente-Hersteller GSK Krebsmittel. Das Joint Venture enthielt von Anfang an die Option eines vorzeitigen Ausstiegs – von dem der Schweizer Konzern Novartis Anfang des Jahres Gebrauch machte. Der Zusammenschluss erzielte 2017 rund zehn Milliarden Dollar (8,7 Milliarden Euro) Umsatz und wurde so zur weltweiten Nummer zwei im Consumer-Health-Bereich. Platz 8: Hospira Für 16,5 Milliarden US-Dollar (etwa 14,8 Milliarden Euro) konnte Pfizer 2015 den Konkurrenten Hospira übernehmen. Der Narkosemittel-Hersteller vertrieb bis 2011 einen Wirkstoff, der in den USA vorrangig für Hinrichtungen benutzt wurde. Da Hospira ein Konkurrenzprodukt in Europa vermarktete, musste die EU-Kommission zustimmen. Platz 7: Pharmacyclics Das kalifornische Biopharma-Unternehmen Pharmacyclics konzentriert sich auf die Entwicklung von Krebstherapien. 2015 wurde bekannt, dass AbbVie den Konzern sowie seinen führenden Krebswirkstoff Ibrutinib übernehmen wolle. Auch Johnson & Johnson und Novartis hatten einst ihr Interesse angemeldet, unterlagen AbbVie aber in einer Bieterschlacht. Die Übernahme wurde noch im gleichen Jahr abgewickelt. 19,8 Milliarden US-Dollar wurden gezahlt. Platz 6: Forest Laboratories Das US-Amerikanische Unternehmen Forest Laboratories ist dafür bekannt, vor allem europäische Produkte auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen. Eines der meistverkauften Produkte ist das Antidepressivum Citalopram. 2014 übernahm Generika-Hersteller Actavis den Konkurrenten – für 20,8 Milliarden US-Dollar (etwa 18,2 Milliarden Euro). Platz 5: Actelion In eine neue Größenordnung bei den Pharmaübernahmen stieß Johnson & Johnson im Jahr 2017 vor: Für 29,8 Milliarden US-Dollar übernahm der Healthcare-Konzern die Schweizer Arzneimittelfirma Actelion. Im Sommer genehmigte die EU-Kommission die Übernahme, verband die Zustimmung aber mit einigen Auflagen. Weil beide Konzerne ähnliche Schlafmittel-Produkte herstellen, muss J&J nach dem Willen der Kommission Maßnahmen gewährleisten, die den Wettbewerb in Europa sicherstellen. Platz 4: Baxalta Bereits 2015 begannen die Versuche der britischen Shire, den US-Rivalen Baxalta zu übernehmen. Nach monatelangem Werben und mehreren Angeboten war der Deal Anfang 2016 dann in trockenen Tüchern: 35,6 Milliarden US-Dollar (29,5 Milliarden Euro) zahlten die Briten auf dem Höhepunkt ihrer Einkaufstour für den Hersteller von Medikamenten zur Behandlung seltener Krankheiten. Zuvor hatten sie bereits NPS für rund fünf Milliarden und Dyax für sechs Milliarden gekauft. Platz 3: Allergan-Generikasparte 2015 kaufte die Ratiopharm-Mutter Teva die Generikasparte des US-Konzerns Allergan. 39,6 Milliarden US-Dollar kostete die Übernahme den weltgrößten Generika-Anbieter; verschaffte ihm gleichermaßen eine signifikante Marktmacht. Das war ein Trostpflaster für die Israelis: Zuvor war eine andere geplante Übernahme gescheitert und Teva musste sein 40-Milliarden-Dollar-Angebot für den US-Konkurrenten Mylan zurückziehen. Platz 2: Shire Mit einer auf 62 Milliarden Dollar aufgestockten Offerte erzielte der japanische Konzern Takeda im Mai 2018 im fünften Anlauf einen Durchbruch beim Rivalen Shire. Mit ihren ersten vier Angeboten waren die Japaner bei Shire abgeblitzt. Platz 1: Allergan Den absoluten Höhepunkt erreichte die Übernahmewelle in der Pharmabranche 2014: Für 66 Milliarden US-Dollar (53 Milliarden Euro) kaufte Actavis den Botox-Hersteller Allergan und benannte sich in Allergan plc um. Eine Übernahme durch den Rivalen Pfizer war kurz zuvor an Widerstand aus der Politik gescheitert.

Shire-Titel kletterten am Dienstag um 3,2 Prozent auf 39,75 Pfund, lagen damit allerdings noch deutlich unter dem Übernahmeangebot des japanischen Konkurrenten. Dies deute darauf hin, dass einige Investoren doch noch Bedenken hätten, sagten Händler. Die Titel von Takeda schlossen in Tokio vier Prozent höher bei 4638 Yen und gehörten zu den am meisten gehandelten Aktien an der japanischen Börse.

Die nun bevorstehende Übernahme ist die bisher größte in der Pharmabranche in diesem Jahr und die größte Akquisition eines japanischen Unternehmens im Ausland

