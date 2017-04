Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Sturm erhöht die Schlagzahl

Fresenius ist aus der Frankfurter Hirsch-Apotheke hervorgegangen und durch mehrere Milliarden-Zukäufe zu einem globalen Konglomerat in der Gesundheitsbranche gewachsen. Sturm kam 2005 von der Schweizer Großbank Credit Suisse als Finanzchef zu Fresenius. Er war damit der erste Investmentbanker in Deutschland, der direkt in den Vorstand eines Großunternehmens aus der Realwirtschaft einzog.

Im Juli 2016 trat er dann die Nachfolge von Ulf Schneider an, der überraschend zum Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé wechselte. Schon als Finanzchef gestaltete Sturm den Akquisitionskurs des Unternehmens maßgeblich mit. Als Vorstandschef hat er die Schlagzahl nun noch einmal erhöht.

Nach dem Kauf von Quironsalud bestätigte er Anfang des Monats, sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Akorn zu befinden. Am Montag berichtete Reuters dann, dass beide auf eine Einigung zusteuern. Akorn beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und ist für Fresenius auch deshalb interessant, weil die Firma einen guten Zugang zu kleineren amerikanischen Kliniken und Apotheken bringt. Nun bietet Fresenius 34 Dollar je Akorn-Aktie, was einem Kaufpreis von 4,3 Milliarden Dollar entspricht. Zudem übernehmen die Hessen Verbindlichkeiten von 450 Millionen Dollar. Die Spitze des US-Generikakonzerns und der größte Akorn-Aktionär unterstützen die Offerte.

Die Berenberg-Analysten halten den Preis für angemessen und glauben nicht, dass sich Investoren wegen des steigenden Schuldenbergs von Fresenius Sorgen machen müssen. Das Unternehmen will die Übernahmen nämlich mit Fremdkapital finanzieren und auf eine Kapitalerhöhung verzichten. „Fresenius blickt auf eine lange Geschichte von Übernahmen zurück – und macht das relativ gut“, erklärten die Analysten. Sie empfehlen die Fresenius-Aktie, die sich am Dienstag wie der Gesamtmarkt kaum bewegte, deshalb zum Kauf.