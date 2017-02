Bayer Der Konzern strebt zurzeit die Übernahme des US-Riesen Monsanto an. (Foto: dpa)

FrankfurtDer Pharma- und Chemiekonzern Bayer hebt dank guter Geschäfte die Ausschüttung an seine Aktionäre an. Für 2016 werde die Dividende auf 2,70 (Vorjahr: 2,50) Euro je Aktie angehoben, teilte Bayer am Dienstag mit. Analysten hatten mit einer Steigerung in dieser Höhe gerechnet.

„Das Jahr 2016 war für Bayer sehr erfolgreich. Daran wollen wir unsere Aktionäre angemessen beteiligen“, erklärte Konzernchef Werner Baumann.

Die Ausschüttungssumme kletterte auf 2,23 (2,07) Milliarden Euro. Seine Geschäftszahlen veröffentlicht das Unternehmen am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in Leverkusen.