Pharmaforschung : Bayer treibt Forschung neuer Arzneimittel voran

Datum: 07.09.2017 15:19 Uhr

Der Chemieriese Bayer verbucht weiterhin stark wachsende Umsätze in der Pharmasparte. In Forschung und Entwicklung rechnet das Unternehmen auch in Zukunft mit einem Umsatzpotenzial im zweistelligen Milliardenbereich.



Pharmakonzern Bayer Gut 50 Projekte befinden sich derzeit in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung. (Foto: dpa) LeverkusenDer Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer treibt die Erforschung neuer Arzneimittel voran. Der Konzern habe gut 50 Projekte in unterschiedlichen Phasen der Entwicklung, sagte der Geschäftsführer der Bayer Vital, Frank Schöning, am Donnerstag in Leverkusen. Dabei setze das Unternehmen nicht nur auf neue Wirkstoffe, sondern ebenso auf die Erweiterung der Zulassung bereits eingeführter Produkte. Derzeit verbuchen die Leverkusener in der Pharmasparte von Quartal zu Quartal starke Erlöszuwächse durch fünf neue Medikamente. Zur Bayer AG Geschichte Die Bayer AG blickt auf eine über 150-jährige Geschichte in der chemischen und pharmazeutischen Industrie zurück. Gegründet wurde der heute global agierende Produzent von Arznei- und Pflanzenschutzmitteln 1863, Hauptsitz ist die Stadt Leverkusen im Regierungsbezirk Köln. Berühmtestes Bayer-Produkt ist das Schmerzmittel Aspirin.

Standorte Mit rund 301 Gesellschaften ist Bayer heute auf allen Kontinenten in 79 Ländern vertreten, weltweit sind rund 99.600 Mitarbeiter im Einsatz; allein in Deutschland arbeiten mehr als 30.000 Beschäftigte an den insgesamt 19 Standorten (jeweils ohne Covestro). Für diese Produktgruppe erwartet Bayer nach früheren Aussagen von Konzernchef Werner Baumann ein Spitzen-Umsatzpotenzial von mehr als 10 Milliarden Euro im Jahr. In Forschung und Entwicklung investiert Bayer inzwischen ein Volumen von jährlich 4,4 Milliarden Euro. Davon entfallen rund 90 Prozent auf die Bereiche Gesundheit und Agrarchemie. Die Tochterfirma Bayer Vital vertreibt in Deutschland Medikamente aus dem Gesundheitsbereich und Arzneien aus der Sparte Tiermedizin