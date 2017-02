Stada vor Übernahme? Die Offerte von Cinven könnte noch weitere Bieter auf den Plan rufen. (Foto: dpa)

Bad VilbelUm den hessischen Generika-Hersteller Stada zeichnet sich ein Wettbieten ab. Zwei Unternehmen hätten unverbindlich Interesse an einer Übernahme von Stada geäußert, eine davon sei der britische Finanzinvestor Cinven, erklärte der Pharmakonzern am Sonntagabend in Bad Vilbel bei Frankfurt und reagierte damit auf einen Bericht der „Financial Times“.

Cinven habe einen Preis von 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, erklärte Stada. Damit würde das Unternehmen mit rund 3,5 Milliarden Euro bewertet. Ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot komme, sei ungewiss. „Stada prüft im besten Unternehmensinteresse ihre Handlungsoptionen“, hieß es in der Mitteilung.

Den Namen des zweiten Interessenten ließ Stada offen. Als mögliche Bieter für das hessische Unternehmen werden unter anderem die Finanzinvestoren Advent, Permira und CVC gehandelt.

Die Aussicht auf einen Bieterwettstreit hat die Stada-Aktien am Montagmorgen auf ein Rekordhoch getrieben. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Titel schossen am Montag um bis zu 14,9 Prozent auf 57,10 Euro nach oben und waren der am zweitmeisten gehandelte Wert auf der Handelsplattform Xetra. In der ersten Stunde seit Börsenöffnung wurden fünf Mal mehr Stada-Aktien gehandelt als an einem Durchschnittstag.

„Das ist ein sehr attraktives Angebot für Stada-Aktionäre“, sagte Analyst Ulrich Huwald von Warburg Research. Er rechnet jedoch nicht damit, dass die gebotenen Preise noch deutlich steigen werden. Stada kämpfe an verschiedenen Fronten mit Problemen. So belaste den Konzern etwa die Abwertung der britischen Währung Pfund Sterling, zudem stecke das Unternehmen noch in einer Restrukturierungsphase.

Kepler-Cheuvreux-Analyst Oliver Reinberg bestätigte sein „Buy“-Rating für Stada und erhöhte das Kursziel auf 62 Euro von 55 Euro. „Wir glauben, die Chancen für eine tatsächliche Offerte sind deutlich gestiegen und ein Bieterwettkampf ist möglich.“ Ein Aktienhändler betonte, der Preis könne in die Höhe getrieben werden, wenn zwei Bieter gegeneinander antreten.