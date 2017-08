Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Die Performance der Branche ist durchwachsen

Pfizer bewegt sich dabei mit der durchwachsenen Performance nahezu im Branchenschnitt. Die führenden zehn Pharmahersteller, die inzwischen alle ihre Quartalszahlen vorgelegt haben, verbuchten im ersten Halbjahr in der Summe einen Rückgang ihrer Arzneimittelerlöse um 0,3 Prozent auf 166 Milliarden Dollar sowie stabile Gesamterlöse (inklusive sonstiger Aktivitäten) von 206 Milliarden Dollar. Etwa ein bis zwei Prozentpunkte Wachstum dürfte dabei die Aufwertung des Dollars gekostet haben.

Lediglich der Schweizer Roche-Konzern und die US-Firma Abbvie verbuchten nennenswerte Zuwächse von fünf bzw. knapp neun Prozent. Mit Gilead und Astra-Zeneca verzeichneten auf der anderen Seite gleich zwei Vertreter der bisherigen Top Ten der Pharmabranche zweistellige Umsatzrückgänge.

Etwas günstiger sieht der Trend bei den ausgewiesenen Erträgen aus. Die Betriebsgewinne der größten zehn Konzerne legten im Schnitt um rund ein Zehntel zu, die Nettogewinne sogar um ein Viertel. Auch Firmen wie Sanofi, Glaxo-Smithkline und Merck & Co profitierten von Veräußerungsgewinnen oder dem Wegfall von Sonderbelastungen.

Mit Blick auf die bereinigten Erträge haben neben Pfizer noch fünf weitere Big-Pharma-Konzerne ihre Prognosen für das Gesamtjahr leicht angehoben. Allerdings bewegten sich die Prognosen bisher auf einem relativ moderaten Niveau, was die Zuwachsraten betrifft. Big Pharma erzielt zwar weiterhin sehr ansehnliche Margen (von etwa 27 Prozent auf bereinigter Basis), tut sich aber insgesamt schwer damit, die Gewinne zu steigern.

Selbst die nun leicht angehobenen Prognosen laufen in der Summe auf einen leichten Rückgang der bereinigten Gewinne bei den Top Ten auf insgesamt schätzungsweise 112 Milliarden Dollar im Gesamtjahr hinaus. Denn Gilead und Astra-Zeneca rechnen weiterhin mit zweistelligen Gewinneinbußen.

Pfizer-Chef Read bekräftigte unterdessen am Dienstag die Strategie der Gewinnsteigerung durch interne Effizienzverbesserung und wenig erkennen von einem Strategiewechsel in Richtung neuer Großakquisitionen. „Wir sind weiter fokussiert darauf, unsere Möglichkeiten im Markt zu maximieren, die Pipeline voranzubringen und unsere Kostenstruktur zu managen“, wird er in der Quartalsmitteilung des Pharmariesen zitiert. Ziel sei es, eine attraktive finanzielle Performance im Laufe der Zeit zu liefern.