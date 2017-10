Roche Den Aktionären stellt der Pharmakonzern erneut mehr Dividende in Aussicht. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

ZürichDer Schweizer Roche-Konzern sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu seinen Jahreszielen. 2017 werde währungsbereinigt ein Umsatzanstieg um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag anvisiert, bekräftigte der Arzneimittelhersteller aus Basel am Donnerstag.

Von Januar bis September stiegen die Verkaufserlöse – Wechselkurseinflüsse ausgeschlossen – um fünf Prozent auf 39,4 Milliarden Franken (34,1 Milliarden Euro). Roche traf damit die Erwartungen der Analysten punktgenau. Schub kam vor allem von den neu auf den Markt gebrachten Medikamenten.

Auch am Gewinnziel hält das Unternehmen fest: Der um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Genussschein und Inhaberaktie soll in etwa wie die Verkaufserlöse anziehen. Den Aktionären stellte Roche erneut mehr Dividende in Aussicht. Gewinnzahlen veröffentlicht Roche nur zum Halbjahr und am Jahresende.