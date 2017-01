„Zubau in die Gänge bringen“

Dirk Briese, Marktforscher und Spezialist für die deutsche Energiewirtschaft, teilt diese Einschätzung: „Gerade in Kombination mit Speichern lohnt sich die Installation von Photovoltaikanlagen für Eigenheimbesitzer und Gewerbetreibende, die auf Autarkie und Ökologie setzen.“ Die Investition in einen Solarstromspeicher wird von der Bundesregierung mit günstigen Krediten und einem Tilgungszuschuss gefördert. Solarstrom, der nicht vor Ort benötigt und nicht gespeichert wird, fließt ins öffentliche Netz und wird Eigenheimbesitzern mit aktuell gut zwölf Cent pro Kilowattstunde vergütet.

Während sich die Förderung für Grünstrom, der ins Netz eingespeist wird, bis 2020 auf etwa 6,8 Cent pro Kilowattstunde halbieren dürfte, klettert der Strompreis laut Berechnungen der Unternehmensberatung PWC im gleichen Zeitraum auf rund 34 Cent pro Kilowattstunde. Die Folge: Es wird von Jahr zu Jahr nicht nur rentabler selbst Solarstrom zu erzeugen, sondern die Sonnenergie vom Tag auch für die Nacht- und Abendstunden zu speichern.

Das haben offenbar auch Verbraucher in anderen Ländern bereits festgestellt. Weltweit boomt der Solarmarkt, vor allem im asiatischen Raum – nur in Deutschland nicht. Ausgerechnet in dem Land, das beim Thema Energiewende als Vorreiter gilt.

Carsten Bovenschen, Geschäftsführer des Photovoltaikanlagenherstellers Solarwatt, hält dagegen: „Der deutsche Solarmarkt ist den anderen in vielerlei Hinsicht voraus. Wir produzieren Solarstrom, um ihn selbst zu verbrauchen, während andere mithilfe hoher Einspeisevergütung den Zubau von Solaranlagen erst in die Gänge bringen.“ Das erkläre die vergleichsweise hohen Zubauraten für Photovoltaikanlagen in anderen Ländern.

Die Möglichkeit der Selbstversorgung mit Solarstrom vom Dach und zusätzlichem Stromspeicher habe sich unter deutschen Eigenheimbesitzern allerdings noch nicht genug herumgesprochen. „Diese Kombination ist erst seit etwa eineinhalb Jahren wirtschaftlich sinnvoll verfügbar“, sagt Bovenschen. Auch er ist überzeugt: 2017 wird die Nachfrage nach Solaranlagen ansteigen – insbesondere bei Eigenheimbesitzern.