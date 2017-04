 Pirelli : Reifenhersteller forciert Börsenpläne

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Pirelli Der Reifenhersteller will zurück an die Börse. (Foto: dpa)

MailandDer italienische Reifenhersteller Pirelli beschleunigt seine Rückkehr an die Börse. Der Schritt soll noch in diesem Jahr erfolgen statt wie bislang geplant im ersten Halbjahr 2018, wie das Management am Freitag ankündigte. Zur Begründung verwies es auf positive Geschäftszahlen und eine günstige Marktentwicklung.

Pirelli wurde 2015 von der Börse genommen nach der Übernahme durch den chinesische Chemiekonzern Chemchina. Der Haupteigner habe Bereitschaft gezeigt, seinen Anteil im Zuge der Aktienmarktnotierung unter 50 Prozent zu reduzieren, erklärte Pirelli. Das Unternehmen solle entweder wieder in Mailand gelistet werden oder an einer anderen führenden internationalen Börse.