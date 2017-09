 Pkw-Nachfrage: Autoabsatz in Deutschland legt im August zu

Autoverkauf Seit Jahresbeginn seien 2,3 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen worden, plus 2,9 Prozent, so der Verband der Automobilindustrie. (Foto: dpa)

HamburgDie Pkw-Nachfrage in Deutschland hat einem Brancheninsider im abgelaufenen Monat an Fahrt gewonnen. Im August seien mit rund 253.500 Fahrzeugen 3,5 Prozent mehr Neuwagen auf die Straßen gekommen als vor Jahresfrist, sagte eine Person mit Kenntnis der Zahlen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei noch unklar, wie stark die von den Herstellern angebotenen Umtauschprämien für ältere Dieselautos den Absatz angeschoben hätten. Seit Jahresbeginn seien 2,3 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen worden, plus 2,9 Prozent.

Die Dieselzulassungen schrumpften demnach im vergangenen Monat um rund 13 Prozent. Entsprechend stark hätten die Verkäufe von Autos mit Benzinmotoren zugenommen. Die offiziellen Zulassungszahlen für August will der Verband der Automobilindustrie (VDA) am frühen Nachmittag veröffentlichen.