Neuwagen 2,7 Prozent mehr Neuwagen sind 2017 auf die Straßen gerollt. (Foto: dpa)

DüsseldorfTrotz des Dieselskandals sind 2017 in Deutschland die Pkw-Verkäufe Insidern zufolge auf ein Rekordhoch geklettert. So seien im abgelaufenen Jahr mit 3,44 Millionen Fahrzeugen 2,7 Prozent mehr Neuwagen auf die Straßen gekommen als im Vorjahr, sagte eine mit den Zulassungszahlen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Im Dezember seien die Neuzulassungen indes um ein Prozent auf 254.000 Fahrzeuge geschrumpft.