Große Hoffnungen für den E-Porsche

Vor allem beim populären Sportwagen-Klassiker 911 sieht Porsche noch zusätzliche Verkaufschancen in China. Weiter steigende Einkommen dürften dafür sorgen, dass die Absatzzahlen dieses Autos in den kommenden Jahren deutlich nach oben gehen.

Im Jahr 2019 beginnt in Deutschland auch die Produktion des ersten rein batteriegetriebenen Modells bei Porsche, des Mission E. Da die chinesische Regierung wegen der hohen Umweltbelastung stark auf den Verkauf von Elektrofahrzeugen drängt, dürfte auch dieses neue Modell künftig für steigende Verkaufszahlen bei Porsche sorgen.

Porsche zeigt auf der Automesse in Schanghai mehrere Neuheiten für den asiatischen Markt. Im Mittelpunkt steht das Asien-Debüt des Panamera Sport Turismo, eine Art Luxus-Kombi, der in Europa bereits im März seine Premiere feierte. Als zweite Neuheit präsentiert Porsche den Panamera Turbo E-Hybrid; ein Auto, das besonders die chinesischen Umweltbehörden wegen seiner günstigen Abgaswerte erfreuen sollte. Die weltweit stärkste Hybrid-Limousine mit 680 PS kommt in China ausschließlich in der besonders luxuriösen „Executive-Variante“ mit verlängertem Radstand auf den Markt.

Chinesische Kunden legen besonderen Wert auf größere und längere Autos. Dritte Neuheit – und nur für den chinesischen Markt bestimmt – ist deshalb auch der Panamera Executive, ein Auto mit 330 PS als neues Basismodell und wieder mit langem Radstand. Außerdem werden von Porsche in Schanghai auch zwei neue 911er-Modelle erstmals für den asiatischen Markt gezeigt.

Der Stuttgarter Sportwagenhersteller versucht sich in Asien auch mit neuen Marketing-Aktionen nach europäischem Vorbild. Porsche baut seine Kundenbetreuung in China aus und gründet dafür zwei neue Kundenklubs, den Porsche Club China und von Porsche Motorsport Asia Pacific. Diese neuen Klubs bieten den Zugang zu internationalen Porsche-Veranstaltungen, exklusiven Angeboten und Sport-Events. Damit will die VW-Tochter die Markenbindung unter seinen Kunden stärken.