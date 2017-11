 Port Talbot: Tata macht sich fit für Stahlfusion

Port Talbot Das Stahlwerk von Tata Steel in Südwales gilt als alt, marode und unproduktiv. (Foto: Reuters)

DüsseldorfFür die Stahlkocher von Thyssen-Krupp ist „Port Talbot“ das Reizwort schlechthin: Das Stahlwerk von Tata Steel in Südwales gilt als alt, marode, unproduktiv und hat in den vergangenen Jahren teils riesige Verluste angehäuft. Warum, so fragen sie, stehen viele deutschen Standorte von Thyssen-Krupp im Zuge der geplanten Fusion mit Tata Steel auf dem Prüfstand, das Tata-Werk in Wales aber nicht?

Die Antwort ist recht einfach: Tata Steel hat für das Werk eine Bestandsgarantie bis zum Jahr 2021 gegeben – im Gegenzug zur Übernahme seiner Pensionsverpflichtungen Mitte des Jahres durch die britische Regierung. Doch Tata Steel investiert auch – und macht das ehemals angeschlagene Stahlwerk in Port Talbot langsam fit für den Zusammenschluss der Stahlsparten beider Konzerne zum zweitgrößten Stahlkocher Europas.

So hat der Konzern mit Werken in Großbritannien und den Niederlanden gerade angekündigt, weitere 30 Millionen Pfund (rund 35 Millionen Euro) in das Werk zu pumpen, um neue Kräne anzuschaffen, bessere Staubabzugshauben zu installieren und einen alten Sauerstoffaufblaskonverter zu ersetzen.

Die Maßnahmen sind Teil eines umfangreichen Investitionsprogramms über rund eine Milliarde Pfund, die der Konzern in den kommenden Jahren in seine Stahlwerke stecken will. Ziel ist es, verstärkt Hochleistungsstähle zu produzieren, für die Stahlkonzerne höhere Preise verlangen können. Der Bedarf nach solchen Stählen steigt kräftig, sie werden in der Autoindustrie verstärkt in Hybrid- und Elektroautos eingesetzt, aber auch für den Bau energieeffizienter Gebäude.

Die größten Stahlproduzenten in Deutschland ESF Elbestahlwerke Feralpi Der Stahlproduzent aus dem sächsischen Riesa wurde 1992 gegründet und produziert unter anderem Stranggussknüppel, Betonstabstahl und Walzdraht. 2016 produzierte Feralpi eine Million Tonnen Stahl. Quelle: Wirtschaftsvereinigung Stahl

Lech Stahlwerke 1970 wurde das Stahlwerk im bayrischen Meitingen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf Betonstahl spezialisiert. Lech produzierte 2016 1,2 Millionen Tonnen Stahl.

Georgsmarienhütte 1,3 Millionen Tonnen Stahl produzierte das Stahlwerk 2016. Georgsmarienhütte wurde 1856 in der gleichnamigen Stadt in Osnabrück gegründet. Das Unternehmen produziert Stabstahl, Halbzeug und Blankstahl.

Riva Der italienische Stahlkonzern hat mehrere Werke in Deutschland. 1954 wurde das Unternehmen von den Brüdern Emilio und Adriano Riva in Mailand gegründet. 2016 produzierte Riva in Deutschland 1,8 Millionen Tonnen Stahl.

Dillinger Hütte Das Hüttenwerk (Anlage zur Erzeug von Stahl und Eisen aus Erzen) mit Sitz im saarländischen Dillingen produzierte 2016 2,2 Millionen Tonnen Stahl. Das Unternehmen wurde bereits 1685 gegründet.

Badische Stahlwerke Der Stahlhersteller wurde 1955 im baden-württembergischen Kehl gegründet und produziert hauptsächlich für die Bauindustrie. 2016 konnte das Unternehmen 2,4 Millionen Tonnen Stahl produzieren.

Saarstahl 1989 wurde der Stahlproduzent im saarländischen Völklingen gegründet. 2016 produzierte er 2,5 Millionen Tonnen Stahl.

Salzgitter Die Wurzeln der 1998 im niedersächsischen Salzgitter gegründeten Salzgitter AG gehen ins Jahr 1858 zurück. Rund sieben Millionen Tonnen Stahl produzierte das Unternehmen 2016.

Arcelor-Mittal Der Konzern ging 2007 aus der Fusion der niederländischen Mittal und Arcelor aus Luxemburg hervor. Der Konzern hat mehrere Standorte in Deutschland und produzierte 2016 hierzulande 7,8 Millionen Tonnen Stahl.

Thyssen-Krupp 1999 wurden die Ruhrgebietskonzerne Krupp-Hoesch und Thyssen zusammengelegt. Deutschlandweit ist das Unternehmen mit Sitz in Essen der größte Stahlproduzent. Allein 2016 fertigte er 12,1 Millionen Tonnen Stahl.

„Diese Investitionen erhöhen unsere Zuverlässigkeit und zeigen, dass wir uns für eine längerfristige Zukunft der Stahlerzeugung in Großbritannien einsetzen“, sagte Bimlendra Jha, CEO von Tata Steel UK. „Gleichzeitig investieren wir auch in unsere Fähigkeit, neue hochfeste Stähle in Großbritannien zu produzieren.“ An seinem Standort in Wednesfield hat Tata Steel bereits Anfang dieses Jahres die modernste automatisierte Schweißstraße Großbritanniens vorgestellt, die Stähle für Automobilhersteller liefert.

Port Talbot produziert Stahl, der in den britischen Stahlwerken des Konzerns für Hersteller in Großbritannien, auf dem europäischen Festland und weltweit weiterverarbeitet wird. In den vergangenen Quartalen hat das Werk stets schwarze Zahlen geschrieben – für das Management von Thyssen-Krupp ein deutlicher Hinweis auf die gestiegene Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.