Das wird in Stuttgart, München und Wolfsburg geschrieben

Süddeutsche Zeitung (München)

(...) Wenn der Verdacht zutrifft – Deutschlands Autokonzerne sollen sich seit den 90er-Jahren in geheimen Arbeitskreisen über ihre Technologien abgesprochen haben–, dann hätten die Hersteller nicht nur ihre Kunden jahrelang geblendet. Sie hätten auch die sorgsam gepflegten Markenclaims und damit ihre Konzern-Identität ins Absurde geführt.

Denn wenn sich alle abgesprochen haben bei Achsen, Getrieben, Kupplungen und auch beim Diesel, dann gibt es hier weder einen besonders großen „Vorsprung durch Technik“ noch das „Beste oder Nichts“. Die Konzerne hätten nicht nur allen etwas vorgemacht, sie wären im Grunde auch austauschbar. (...) (Link zum Kommentar)

Stuttgarter Zeitung

(...) Doch anstatt sich gegenseitig zu beschuldigen, hilft Konzernen und Politik nur noch eins: nicht länger zu taktieren, sondern endlich reinen Tisch zu machen. Das wird wohl zu personellen Konsequenzen führen und weitere Milliarden kosten. Doch dieser hohe Preis ist gerechtfertigt: Auf dem Spiel steht die Zukunft einer ganzen Industrie. (Link zum Kommentar)

Wolfsburger Nachrichten

(...) Die Autoindustrie hat den Abriss der eigenen Glaubwürdigkeit so weit getrieben, dass die Unschuldsvermutung, auf die im Rechtsstaat jedermann Anspruch hat, für naiv gehalten werden mag: Ist die angebliche Kartellbeildung vielleicht gar nicht so böse? Fallen die gerade noch so bornierten Unternehmen nur ins andere Extrem? Entspringen die Schriftsätze, die der „Spiegel“ „eine Art Selbstanzeige“ nennt, einer Hypersensibilität der Compliance-Wächter? (Link zum Kommentar)

Taz

Die politisch dem linken Spektrum zugeneigte taz hält sich kaum zurück in ihren Formulierungen.

(...) Daimler lügt seit Jahren, wie viele deutsche Autobauer, im Diesel-Skandal und nach neuesten Erkenntnissen untereinander in einem illegalen Kartell abgesprochen. Ihre Karren verpesten die Luft, obwohl die Technik, es besser zu machen, sogar schon eingebaut ist. Durch Stickoxide sterben Menschen. Autobauer sind in diesem Sinne Mörder: Sie handeln mit Vorsatz und aus einem niederen Motiv – Profit. (Link zum Kommentar)