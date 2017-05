 Probleme mit der Autobatterie: VW ruft 54.000 Autos in Brasilien zurück

VW-Autos Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sind von dem Rückruf acht Modelle betroffen (unter anderem Gol, Fox, Up). (Foto: Reuters)

Rio de JaneiroWegen technischer Probleme ruft Volkswagen in Brasilien 54.170 Neuwagen zurück. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, gehe es um acht Modelle (unter anderem Gol, Fox, Up), die zwischen März 2016 und Januar diesen Jahres produziert worden sind. Dabei geht es um Probleme, wenn die Autobatterie nicht ausreichend geladen ist, was zu Pannen und Motorproblemen führen kann. Der Generator, der Energie für die Batterie erzeugt, könne nicht richtig funktionieren. Der Austausch soll maximal drei Stunden dauern. Brasilien ist der wichtigste Absatzmarkt für VW in Südamerika, der Konzern betreibt mit über 20 000 Mitarbeitern vier Fertigungsstätten.