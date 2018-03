 Profiteur des Baubooms: Heidelberg Cement will Gewinn deutlich steigern

Weltweit wird wieder gebaut. Heidelberg Cement will den Gewinn darum auch 2018 deutlich ausbauen. Das dürfte eine Herausforderung werden.

Der Dax-Konzern hat sich für 2018 hohe Ziele gesetzt. (Foto: dpa) Heidelberg Cement

FrankfurtNach einem sehr starken Jahr 2017 will der Dax-Konzern Heidelberg Cement auch 2018 auf Wachstumskurs bleiben. Man habe sich das Ziel gesetzt, Umsatz und Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs moderat und den Jahresüberschuss deutlich zu steigern, teilte der Konzern am Donnerstag bei Bilanzvorlage mit.

„Wir blicken zuversichtlich auf das Jahr 2018“, sagte Vorstandschef Bernd Scheifele. „Der Ausblick für die Weltwirtschaft ist positiv.“ Zugleich verwies der Heidelberg-Cement-Chef aber auch makroökonomische und geopolitische Risiken.

Für den führenden deutschen Baustoffhersteller, war 2017 in fast jeder Hinsicht ein sehr starkes Jahr mit Rekordwerten bei Umsatz, Absatz und operativem Ergebnis. Auch der Nettogewinn konnte trotz einer deutlich erhöhten Steuerbelastung aufgrund der US-Steuerreform noch um ein Viertel auf 1,06 Milliarden Euro verbessert werden. Er erreichte damit den höchsten Wert seit 2008, als Heidelcement hohe Erträge aus dem Verkauf von Teilbereichen verbuchte.

Der Anteil am Gewinn, der den HeidelbergCement-Aktionären zusteht, legte sogar um 40 Prozent auf 918 Millionen Euro zu, die Dividende soll um ein Fünftel auf 1,90 Euro je Aktie aufgestockt werden, was einer Ausschüttungssumme von 377 Millionen Euro entspricht.

Erstmals seit Jahren wird damit mehr Geld in Form von Dividenden an die Anteilseigner fließen als Zinsen an die Kreditgeber des Konzerns. Rund ein Viertel der Ausschüttung fließt an den Ulmer Unternehmer Ludwig Merckle, den größten Anteilseigner des Baustoffkonzerns.

Der Umsatz von Heidelberg Cement stieg 2017 um 14 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Integration des italienischen Zementkonzerns Italementi, den Heidelbergcement 2016 für rund 3,7 Milliarden übernommen hatte.

Die Aktivitäten von Italcementi waren 2017 erstmals voll in die Ertragsrechnung eingeflossen, während sie im vorangegangenen Jahr nur zur Hälfte berücksichtigt wurden. Bereinigt um den Konsolidierungseffekt sowie negative Währungseinflüsse stieg der Umsatz nach Angaben des Unternehmens um zwei Prozent.

Der Betriebsgewinn legte danach auf vergleichbarer Basis um zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu, der Betriebsgewinn vor Abschreibungen (Ebitda) um rund sechs Prozent auf 3,3 Milliarden Euro.

Anders als der große Konkurrent LafargeHolcim, der Wertberichtigungen von mehr als drei Milliarden Euro auf diverse Auslandsaktivitäten verbuchte und daher rote Zahlen schrieb, wurde der Heidelberger Konzern nicht durch Sonderabschreibungen belastet. Allerdings sorgte die US-Steuerreform dafür, dass sich der ausgewiesene Steueraufwand auf gut 600 Millionen Euro verdoppelte. Denn latente Steueransprüche in den USA mussten nach der Absenkung des US-Steuersatzes um rund 285 Millionen Euro nach unten korrigiert werden.

Trotzdem gelang noch eine Steigerung des Nettogewinns. Dazu dürften nicht zuletzt Synergieeffekte aus der Integration von Italcementi beigetragen haben. Diese Einsparungen haben nach Angaben von Heidelcement mit inzwischen 513 Millionen Euro das ursprüngliche Ziel von 470 Euro bereits übertroffen. Der Konzern geht nunmehr davon aus, 550 Millionen Euro an Synergien zu erreichen.

Zugute kam dem Nettogewinn ferner ein weiter verbessertes Finanzergebnis.Der Nettofinanzaufwand fiel mit 391 Millionen Euro um gut 100 Millionen Euro niedriger aus als im Vorjahr.

Auch was den Cashflow angeht, kann der Konzern mit Rekordwerten aufwarten. Der Free-Cashflow (nach Sachinvestitionen) legte um ein Viertel auf etwas über eine Milliarde Euro zu, und erreichte damit den mit Abstand höchsten Wert in der Geschichte des Konzerns. Die Nettoverschuldung konnte daher trotz erhöhter Dividendenzahlungen und einiger kleinerer Zukäufe von neun auf 8,7 Milliarden Euro reduziert werden.