Unterstützung von der Landesregierung

Thyssen-Krupp-Konzernchef Heinrich Hiesinger wirbt für eine solche Lösung, weil sie seiner Ansicht nach die einzige Antwort auf die Probleme in den weltweiten Stahlmärkten ist, die von Überkapazitäten und Preisverfall geprägt sind. Er würde sich am liebsten über kurz oder lang ganz aus dem Stahlgeschäft verabschieden, das hohe Investitionen benötigt, gleichzeitig aber unkalkulierbaren konjunkturellen Schwankungen unterworfen ist. Hinter Weltmarktführer Arcelor-Mittal würde eine Kombination aus Thyssen-Krupp und Tata zur Nummer zwei in Europa aufsteigen und – so Hiesingers Kalkül – deutlich günstiger als bisher Stahl produzieren.

Die Stahlwerke sehen das naturgemäß anders und fürchten um ihre Jobs. Für sie ist auch die Argumentation Hiesingers nicht schlüssig. Dieser rede den Stahlbereich systematisch schlecht, um eine Fusion mit Tata vorzubereiten, sagte Wetzel. Er warf dem Konzern vor, ihm gehe es vor allem darum, einen Teil der hohen Schulden auf eine neue Gesellschaft aus den beiden Stahltöchtern abzuwälzen. „Es ist absurd, eine solche Fusion auf Biegen und Brechen durchzusetzen, um allein die Finanzmärkte zufrieden zu stellen“, sagte er.

Auch Stahl-Betriebsratschef Günter Back machte aus seiner Haltung keinen Hehl: „Wir lehnen eine Fusion mit Tata ab und wollen Klarheit über die Restrukturierungspläne“, sagte er. Er warf der Konzernspitze vor, bei den Beschäftigten nur für Verunsicherung zu sorgen und forderte sie auf, die Betriebsvereinbarung einzuhalten, die betriebsbedingte Kündigungen bis zum Jahr 2020 ausschließt. Alles andere wäre ein Vertragsbruch.

Unterstützung erhielt die Arbeitnehmerseite vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Garrelt Duin. Dieser legte sich recht deutlich fest, als er ebenfalls eine Fusion mit Tata ablehnte. „Das wollen wir nicht“, sagte er unter dem Beifall der Hüttenwerker. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Entscheidungen nicht mehr in Duisburg oder Essen sondern in London, den Niederlanden oder Mumbai getroffen werden.“ Wer das wolle, müsse mit dem Widerstand der Landesregierung rechnen.

Solche markanten Äußerungen sind zwar auch dem Wahlkampf geschuldet, schließlich wird in zehn Tagen in NRW eine neue Landesregierung gewählt. Sie hätten aber auch durchaus praktische Konsequenzen: Schließlich sitzt Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im mächtigen Kuratorium der Krupp-Stiftung – immer noch der größte Anteilseigner des Stahl-und Technologiekonzerns.