„2017 wird ein Übergangsjahr für DS“

Mit Patrick Dinger haben Sie auch für die Premiummarke DS einen neuen Chef geholt, der schon Erfahrung bei AMG und Maserati gesammelt hat. Wie geht es mit der Marke weiter?

Bei DS sind wir an dem Punkt, den nächsten Schritt in unserer Netzentwicklung zu machen. In Hamburg haben wir unseren ersten DS Store eröffnet. Jetzt brauchen wir personelle Konstanz. Es lohnt sich darüber hinaus für PSA, mehr und mehr Deutsche in der Führung zu haben. Schon in den ersten Wochen haben unsere neuen deutschen Führungskräfte gezeigt, welches Verständnis sie für den Markt mitbringen.

Die Deutschen werden Ihnen aber auch gesagt haben, wie schwer es ausländische Premiummarken hierzulande haben…

Innerhalb unserer Analyse haben wir natürlich auch genau untersucht, wie sich Konkurrenzmarken wie Lexus und Infiniti entwickelt haben und können daraus viel lernen. Im direkten Vergleich können wir mit dem Erreichten schon recht zufrieden sein. Unsere Händler haben viel getan, um diese Marke zu entwickeln und wir verkaufen nun stabil rund 5.000 Fahrzeuge pro Jahr. Das ist nicht nichts, sondern eine gute Basis. 2017 wird für DS ein Übergangsjahr. Zum Jahresanfang werden wir eine ganz neue Produktgeneration erleben. Wir haben ganz konkrete Pläne mit DS, beispielsweise mit neuen Plug-in-Hybridmodellen oder neuen Ansätzen im Service.

Inwieweit brauchen Sie den Hybrid überhaupt? Sie sind doch im CO2-Vergleich der Hersteller heute schon relativ weit vorne...

Ganz vorne.

Meinetwegen auch ganz vorne. Aber das liegt doch vor allem daran, dass Sie bislang viele Kleinwagen verkaufen.

Einspruch. Es stimmt, dass wir viele Kleinwagen verkaufen. Aber wir waren auch der erste Hersteller, der alle Nutzfahrzeuge mit Euro-6 ausgestattet hat, bevor das Pflicht wurde. Wir sind der einzige Hersteller, der seit 2013 konsequent Diesel mit Partikelfiltern und SCR-Modulen verbaut. Wir sind der einzige Hersteller, der konsequent auf Dreizylinder-Motoren gesetzt hat. Wir sind Pionier der Elektromobilität. Und jetzt machen wir den nächsten Schritt. Bis 2021 bringen wir sieben neue Plug-in-Hybride und vier neue Elektrofahrzeuge. Und gleichzeitig entwickeln wir die Verbrenner weiter.