„Wir wollen sichtbarer werden“

Welche Erwartungen haben Sie für das Jahr 2017?

In den letzten Jahren haben wir intern viel repariert, was für Außenstehende nicht sichtbar war. Dabei ging es mehr um Rentabilität und Effizienz als um Marktanteile. Wir wollen natürlich bestätigen, was wir erreicht haben. Aber wir wollen auch das Motto, das sich der Konzern international gegeben hat, auch auf den deutschen Markt übertragen. Das lautet: Take-off, wir müssen jetzt im wahrsten Sinne des Wortes abheben und schneller vorankommen. Wir wollen sichtbarer werden und auch an unserem Volumen arbeiten.

Klingt nach der Quadratur des Kreises…

Das ist ohne Zweifel eine Herausforderung, aber auch unsere große Motivation. Es ist ziemlich einfach, viele Autos zu verkaufen. Aber es ist schwierig, das zu tun, ohne die eigenen Preise kaputt zu machen und die Rentabilität aufs Spiel zu setzen. Das funktioniert wenige Jahre, dann sind die Restwerte im Keller und man hat ein Chaos produziert. Es ist auch einfach, die Marge pro Stück zu erhöhen und dann nur wenige Autos zu verkaufen. Darum war es wichtig, uns erst kosteneffizient aufzustellen, bevor wir stärker ins Volumen gehen. Wir wollen nachhaltigen Erfolg.

Wie wollen Sie Ihre Händler auf die Offensive einschwören?

Wir werden beispielsweise die Bezahlung unserer Händler künftig deutlich stärker an Kundenzufriedenheit koppeln – ganz einfach, aber mit hohem Wirkungsgrad. Viele unserer Händler sind heute schon wirklich gut, kennen ihre Kunden, verfügen über ein gutes Geschäftskunden- und Privatkundengeschäft. Und wir haben andere, die brauchen ein bisschen mehr Entwicklung. Unser neuer Bezahlungsplan soll sie in diese Richtung führen. Die Rentabilität unserer Händler wird dieses Jahr voraussichtlich zwischen 1,5 und 2 Prozent liegen. Das ist gut. Aber jetzt müssen wir auf diesem Weg weitergehen.

Hoffnung im Premiummarkt DS soll als eigenständige Marke mehr Niederlassungen in Deutschland bekommen, sagt PSA-Deutschlandchef Chopelin.

Dafür brauchen Ihre Händler aber auch Modelle, die sich verkaufen lassen…

Natürlich, ohne neue Produkte würde das nicht funktionieren. Wir stehen gerade im SUV-Bereich vor einer Offensive, beispielsweise mit dem Peugeot 3008 und dem 5008. Bei Citroën starten wir dem C3 ein ganz neues Produkt. Ganz wichtig ist auch der Spacetourer, mit dem wir im Nutzfahrzeuggeschäft einen wichtigen Impuls setzen. Wir investieren nicht umsonst stark in unseren Geschäftskundenbereich. All das hilft dabei, unseren Plan umzusetzen. Aber es wäre zu einfach, zu sagen, dass unser Take-off allein nur durch die Produkte von selbst kommt. Unsere Händler sind für den Erfolg von zentraler Bedeutung.

Bislang hat PSA noch kein besonders starkes Flottengeschäft. Wie wollen Sie das ändern?

Gerade bei kleingewerblichen Unternehmen sind wir heute schon sehr stark, beispielsweise bei Handwerkern oder auch Apothekern. Bei den mittleren und großen Flotten sind wir zugegebenermaßen noch zu schwach. Darum haben wir unser Team verstärkt. Da können wir mehr erreichen.