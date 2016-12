„Zehn Prozent Wachstum pro Jahr wären gut“

Mit welcher Marktentwicklung in Deutschland rechnen Sie?

Der deutsche Markt wird nach unserer Einschätzung etwas weniger wachsen als dieses Jahr. Ich denke, dass wir jetzt auf der Spitze sind. Wichtiger ist die Entwicklung der Segmente. SUVs werden ihren Anteil weiter ausbauen.

Glauben Sie weiterhin an den Diesel? Hat das Vertrauen der Kunden nicht zu stark gelitten?

Wir haben beim Diesel in Deutschland viel weniger Bewegung beim Absatz als in den anderen europäischen Märkten. Und wir haben die richtigen Technologien, den Dieselantrieb weiter nach vorne zu bringen. Gleich nach Ausbruch des VW-Skandals haben wir alle Fakten auf den Tisch gelegt und als erster Hersteller unsere Emissionen unter realen Fahrbedingungen offengelegt. Beim Diesel haben wir beispielsweise mit dem Harnstoff-Katalysator früh auf die richtigen Technologien zur richtigen Zeit gesetzt. Manchmal waren wir da in der Vergangenheit einfach zu schüchtern, das auch zu kommunizieren. Diese Schüchternheit müssen wir ablegen.

Das Jahresende ist ja die Zeit zu träumen. Wo sehen Sie PSA in Deutschland in den nächsten Jahren?

Wenn wir uns gut anstellen, können wir in den nächsten Jahren wachsen und dann in drei Jahren rund 25.000 mehr Autos verkaufen als heute. Zehn Prozent Wachstum pro Jahr wären sehr gut. Das ist eine realistische Prognose. Denn ich mag es lieber, über Fakten zu sprechen als über Träume.