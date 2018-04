PSA greift durch Opel will offenbar Belegschaft in Eisenach fast halbieren

Der Autobauer soll einen massiven Personalabbau in seinem Werk Eisenach planen. Der neue Eigentümer PSA will dort nur noch ein Modell montieren.

Unter der Führung des neuen Eigners PSA will Opel im thüringischen Werk nur noch einen Geländewagen statt der bislang zwei Modelle Adam und Corsa montieren. (Foto: picture alliance) Opel-Werk in Eisenach

RüsselsheimDer kriselnde Autobauer Opel plant laut Gewerkschaftsinformationen einen massiven Personalabbau in seinem Montagewerk Eisenach. Die Belegschaft könnte von derzeit rund 1800 auf nur noch knapp 1000 Leute schrumpfen, wenn die bislang vorliegende Produktionsplanung umgesetzt werde, hieß es am Mittwoch in Kreisen der IG Metall.

Unter der Führung des neuen Eigners PSA will Opel im thüringischen Werk nur noch einen Geländewagen statt der bislang zwei Modelle Adam und Corsa montieren. Dem Vernehmen nach soll dafür von drei auf zwei Schichten umgestellt werden.

Die IG Metall beharrt aber darauf, dass PSA an frühere Produktionszusagen des alten Eigentümers General Motors gebunden sei. PSA hat bislang versichert, die Sanierung ohne Entlassungen und Werkschließungen voranzubringen.

IG Metall und Betriebsrat haben für Donnerstag die Belegschaft im Stammwerk Rüsselsheim zu einer vorgezogenen Betriebsversammlung eingeladen, um über die aktuelle Entwicklung zu informieren. An den anderen Opel-Standorten seien ähnliche Versammlungen geplant.

„PSA und die Geschäftsleitung nehmen billigend den Bruch von Tarifverträgen in Kauf“, hieß es in einem Flugblatt, in dem für die Betriebsversammlungen mobilisiert wurde. „Nach monatelangen Verhandlungen liegen bis heute keine zufriedenstellenden Vorschläge für eine gleichwertige Erfüllung der Produkt- und Projektzusagen aus den Tarifverträgen für die Entwicklung und die Werke auf dem Tisch.“

Wegen der festgefahrenen Sparverhandlungen hatte die Opel-Mutter Peugeot Citroen (PSA) zu Wochenanfang die Zusage für ein neues Modell für Eisenach auf Eis gelegt. In einem Schreiben an die Belegschaft warf Opel-Chef Michael Lohscheller IG Metall und Betriebsrat vor, keinen konkreten Vorschlag unterbreitet zu haben, wie die Produktivitätsziele erreicht werden sollen, um Eisenach wettbewerbsfähig zu machen.

Das Unternehmen fordert von den Beschäftigten Lohnverzicht als Gegenleistung für Investitionen und Beschäftigungsversprechen. IG Metall und Betriebsrat lehnen das ab. Sie pochen darauf, dass PSA nach dem Wegfall des Corsa in Eisenach neben dem Adam ein zweites, volumenstarkes Modell bauen lässt. Die Arbeitnehmervertreter befürchten, dass der Standort sonst keine Zukunft hat.

Die Gewinner und Verlierer am deutschen Automarkt Verlierer (3. Platz) Ssangyong Veränderung gegenüber Januar-März 2017: -23,5 %

Anzahl der Neuzulassungen: 674 Quelle: Kraftfahrtbundesamt, Zahlen für Januar bis März 2018 Verlierer (2. Platz) Lexus Veränderung gegenüber Januar-März 2017: -25,2 %

Anzahl der Neuzulassungen: 650 Verlierer (1. Platz) Tesla Veränderung gegenüber Januar-März 2017: -34,9 %

Anzahl der Neuzulassungen: 666 Die wenigsten Neuzulassungen Lexus Anzahl der Neuzulassungen im Januar-März 2018: 650 Gewinner (3. Platz) Mitsubishi Veränderung gegenüber Januar-März 2017: +21,8 %

Anzahl der Neuzulassungen: 13.351



Gewinner (2. Platz) Smart Veränderung gegenüber Januar-März 2017: +23,5 %

Anzahl der Neuzulassungen: 9.664



Gewinner (1. Platz) Peugeot Veränderung gegenüber Januar-März 2017: +25,5 %

Anzahl der Neuzulassungen: 18.974



Die meisten Neuzulassungen Volkswagen Anzahl der Neuzulassungen im Januar-März 2018: 166.666

Nach Auffassung des IG-Metall-Chefs Jörg Hofmann könnten alle von der Opel-Mutter PSA angestrebten Kostenziele für das Werk in Eisenach erreichbar werden – „und zwar ohne Eingriffe in bestehende Tarifverträge“, sagte er der „Wirtschaftswoche“. Bei dem aktuellen Streit um finanzielle Zugeständnisse der Arbeitnehmer habe er „den Eindruck, dass hier einfach ein Exempel statuiert werden soll, um die Opel-Belegschaften einzuschüchtern“.

Dabei sei dem Betriebsrat und der IG Metall bewusst, dass Produktivität und Effizienz Voraussetzung für den Erhalt eines Produktionswerkes seien. „Aber genau diesen Anspruch kann Eisenach erfüllen“, meinte Hofmann.

Die IG Metall könne PSA ungewollt einen Vorwand liefern, doch noch die beiden Werke Eisenach und Kaiserslautern zu schließen, hatte der Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer erklärt. Nur der Stammsitz Rüsselsheim sei wegen der dort sitzenden Entwicklung und der sehr modernen Produktion für PSA unverzichtbar. Das Werk in Bochum wurde bereits Ende 2014 von der damaligen Opel-Mutter General Motors geschlossen.

