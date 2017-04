 PSA Peugeot Citroën: Opel-Käufer schwenkt in China auf Sparkurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Peugeot Der französische Autobauer möchte in China sparen. (Foto: Reuters)

ShanghaiDer Opel-Käufer PSA Peugeot Citroën schwenkt in China auf einen Sparkurs um. Der französische Autobauer benötige ein „neues Geschäftsmodell“ mit „viel stärkerer Kostenreduzierung“, sagte PSA-Chef Carlos Tavares am Dienstag auf der Automesse in Schanghai. Um auf die rückläufigen Autopreise zu reagieren, müsse der Rotstift bei Einkauf, Logistik und Produktion angesetzt werden.

Es werde wohl schwierig, ein Sparziel von 20 Prozent zu erreichen. Peugeot hatte Anfang März die Opel-Übernahme mit dem bisherigen Besitzer General Motors vereinbart. Der französische Autobauer rückt damit hinter VW zur Nummer zwei der Branche in Europa auf.