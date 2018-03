PSA-Werk in Walvis Bay Opel lässt Autos künftig auch in Namibia montieren

Noch in diesem Jahr sollen Opel-SUVs in Namibia vom Band laufen. Die Exemplare sind allerdings nicht für den deutschen Markt bestimmt.

Einige Exemplare des Grandland X werden künftig in Namibia montiert. (Foto: dpa) Opel

RüsselsheimDem Autobauer Opel erschließen sich beim Mutterkonzern PSA neue Möglichkeiten: Noch in diesem Jahr sollen in Namibia die ersten Exemplare des Modells Grandland X vom Band laufen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Autos sollen im südlichen Afrika verkauft werden.

Der PSA-Konzern hat sich nach eigenen Angaben mit der namibischen Regierung auf ein Gemeinschaftsunternehmen geeinigt. In einer Fabrik in Walvis Bay sollen ab der zweiten Jahreshälfte Autos der PSA-Marken Peugeot und Opel endmontiert werden. Bis 2020 ist eine jährliche Kapazität von 5000 Wagen geplant. Die vormontierten Teile kommen aus Europa und kosten weniger Zoll als fertige Automobile.