Bayer AG Wegen eines unerwartet schwachen Pflanzenschutzgeschäfts in Brasilien hatte sich Bayer von seinen ursprünglichen Umsatz- und Ergebniszielen für 2017 verabschieden müssen. (Foto: dpa)

FrankfurtBayer hat vor der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto weiter mit Schwierigkeiten in seiner Agrarchemiesparte zu kämpfen. Im dritten Quartal stieg der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) insgesamt zwar um 4,1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, wie das Leverkusener Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Doch in der Agrarsparte schrumpfte der operative Gewinn um 3,5 Prozent auf 307 Millionen Euro. Wegen eines unerwartet schwachen Pflanzenschutzgeschäfts in Brasilien hatte sich Bayer von seinen ursprünglichen Umsatz- und Ergebniszielen für 2017 verabschieden müssen. Die neuen Ziele wurden nun bekräftigt. Der Umsatz dürfte ohne die ehemalige Kunststofftochter Covestro auf 35 bis 36 Milliarden Euro klettern. Der operative Gewinn dürfte leicht über dem Niveau des Vorjahres von 9,3 Milliarden Euro liegen.

Der Umsatz stieg von Juli bis September um 1,2 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Ebitda von 2,12 Milliarden bei Umsätzen von 8,43 Milliarden Euro gerechnet. Das Konzernergebnis belief sich auf knapp 3,9 Milliarden Euro, wobei allein 2,8 Milliarden auf die Entkonsolidierung der Kunststofftochter Covestro zurückgehen.

Der Abschluss der 66 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Monsanto werde weiterhin bis Anfang 2018 angestrebt, sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Donnerstag bei Vorlage des Quartalsberichts. Bayer arbeite weiter eng mit den Behörden zusammen. Der umstrittene Mega-Deal würde Bayer mit einem Schlag zur weltweiten Nummer eins bei Saatgut und Pflanzenschutzmitteln machen. In zahlreichen Behörden läuft die Prüfung noch, darunter auch in Europa und den USA.