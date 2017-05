Volkswagen stellt Bilanzierung um

Mit dem im November beschlossenen und inzwischen angelaufenen „Zukunftspakt“ will der Konzern seine Hauptmarke rentabler machen. Die jährlichen Kosten sollen bis 2020 um rund 3,7 Milliarden Euro sinken. Geplant ist auch der Abbau von bis zu 30.000 Stellen, indes ohne betriebsbedingte Kündigungen.

Die Marke Volkswagen profitiert zudem von einer Umstellung in der eigenen Bilanzierung, die der Konzern erstmals im Jahr 2017 anwendet. Bislang war der tendenziell renditeschwächere ausländische Vertrieb anderer Töchter aus dem Konzern auch der Marke VW zugeordnet worden. Der Konzern hat in vielen Ländern nur eine einzige Vertriebsgesellschaft, die dann wiederum alle Marken verkaufen. Die Kennzahlen dieser ausländischen Vertriebsgesellschaften werden nun dem Konzern zugerechnet und bei der Marke VW herausgenommen. Das führt dazu, dass bei der Marke Umsatz und Ertrag zurückgehen.

Der Handel gilt nun wiederum als vergleichsweise renditeschwach. Der Umsatz fällt stärker als der Ertrag, was bei der Marke Volkswagen zu einer höheren Rendite führt. Nach alter Berechnung lag der Umsatz im vergangenen Jahr bei 106 Milliarden Euro, nach dem neuen System sind es 74 Milliarden Euro. Der operative Gewinn fällt durch die Umstellung von 1,9 auf 1,6 Milliarden Euro, die Rendite steigt von 1,8 auf 2,1 Prozent.

„Die Marke Volkswagen dürfte von dieser Umstellung in den kommenden Jahren stark profitieren“, glaubt Automobilexperte Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI, vielleicht sogar stärker als durch das Sparprogramm. Für den gesamten Konzern ändert sich durch die Umstellung allerdings überhaupt nichts, Umsatz und Ertrag bleiben gleich. Die Marke Volkswagen profitiert nachweislich: Das niedrige Ertragsniveau sieht durch die Umstellung gleich etwas besser aus.

Mit minus 2,6 Milliarden Euro lag der Netto-Cash-Flow des Konzernbereichs Automobile wegen der Lasten aus der Dieselaffäre in den ersten drei Monaten von 2017 um 3,9 Milliarden Euro unter dem Vergleichswert des Vorjahrs. Die Netto-Liquidität im Automobilbereich lag Ende März 2017 bei 23,6 Milliarden Euro und damit weiter auf einem robusten Niveau. Ende 2016 waren es noch mehr als 27 Milliarden Euro. VW muss Milliarden an Entschädigungszahlungen an Kunden in den USA leisten, die manipulierte Dieselfahrzeuge gekauft hatten.

„Das Quartalsergebnis ist ein weiterer Beleg, dass unser Konzern eine solide finanzielle Basis hat“, sagte Finanzvorstand Frank Witter. Jetzt zahle es sich aus, dass Volkswagen „stets hohe Priorität auf die nachhaltige Sicherung der robusten Finanzkraft gelegt habe“, vor allem mit Blick auf die Dieselaffäre. 2017 werde dafür ein zweistelliger Milliardenbetrag abfließen. Mit der aktuellen Netto-Liquidität besitze der Konzern die nötige finanzielle Stabilität und Flexibilität, „um diese Herausforderung zu bewältigen.“

Die Aktie reagierte im Wesentlichen unverändert auf das Quartalsergebnis, da Volkswagen wesentlich Kerndaten schon vor zwei Wochen veröffentlicht hatte.