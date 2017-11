 Rationpharm-Mutter: Allergan kündigt Verkauf von Teva-Anteilen an

Ratiopharm-Mutter Teva Allergan will einen Teil seines Paketes an der verschuldeten Ratiopharm-Mutter Teva abstoßen. (Foto: dpa)

New YorkDer Pharmakonzern Allergan will einen Teil seiner Anteile an der hoch verschuldeten Ratiopharm-Mutter Teva abstoßen. Im kommenden Quartal sollten 25 Millionen Aktien - grob ein Viertel seines zehnprozentigen Teva-Pakets - über eine Sparte von JP Morgan Chase verkauft werden, erklärte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC.

Allergan hatte im August 2016 seine Generika-Sparte für 33 Milliarden Dollar sowie 100 Millionen Teva-Aktien mit einem damaligen Wert von 5,3 Milliarden Dollar an das israelische Unternehmen verkauft. Seitdem haben Teva-Titel etwa drei Viertel ihres Wertes verloren. Medienberichten zufolge erwägt der Milliardär Len Blavatnik einen Einstieg bei dem Konzern.